“Estoy que le doy en la cara”: participante de MasterChef Celebrity estalló contra una de sus compañeras

‘MasterChef Celebrity Colombia’ volvió una vez más a la televisión colombiana para mostrar las habilidades culinarias de los famosos. El programa es emitido por el Canal RCN y se ha convertido en uno de los shows favoritos para los televidentes.

Estos son los participantes de Masterchef 2023. - Foto: @masterchefcelebrityco

Una nueva temporada del popular concurso empezó el 29 de mayo y los nombres de los participantes ya se dieron a conocer:

Adrián Parada / Músico y comediante

Álvaro Bayona / Actor

Biassini Segura / Actor

Carolina Acevedo / Actriz

Catalina ‘La Cata con botas’ Guzmán / Comediante

Crisanto Alonso Vargas / Comediante

Daniela Tapia / Actriz

Diego Sáenz / Presentador

El negrito W / Influencer

Francisca Estévez / Actriz

Jairo Ordóñez / Actor

Juan Pablo Barragán / Actor

Juliana Galvis / Actriz

Julio César Herrera / Actor

Karoll Márquez / Actor

Laura Barjum / Reina de belleza y presentadora

Luces Velásquez / Actriz

Marianela ‘Nela’ González / Actriz

Mario Ruiz / Influencer

Martha Isabel Bolaños / Actriz

Natalia ‘Nata’ Sanint / Imitadora

Padre Walter / Sacerdote

Zulma Rey / Actriz

Como es tradición, el programa también contará con la presencia de Christopher Carpentier, Jorge Raush y Nicolás de Zubiría, quienes son los encargados de evaluar las preparaciones que se hagan en cada capítulo y de tomar las duras decisiones de escoger o eliminar a quienes continúan en la competencia.

Los retos en diferentes partes de Colombia son de esperarse en el reality de cocina más visto por los colombianos. En esta ocasión los capitanes y demás participantes sintieron la presión de tener que atender a los comensales en un tiempo récord, bajo el sol de las playas de Barú. Luego, en el siguiente capítulo, se fueron a las calles de Cartagena, pero la tensión subió por completo entre dos famosas actrices, Carolina Acevedo y Martha Isabel Bolaños.

La actriz Martha Isabel Bolaños tuvo una pelea con una de sus compañeras. - Foto: Tomada de Instagram @marthaisabelii

En esta ocasión, el capítulo de la noche se desarrolló en las calles de Cartagena y a los equipos se les puso a prueba en sus habilidades creativas dentro y fuera de la cocina. Los equipos debían enfrentarse una vez más entre sí pero divididos internamente por parejas. Es así como una parte de la competencia les exigía transportar la comida en la cabeza como si fueran palenqueras y esta fue la forma en la que transportaron diferentes frutas.

Como solo había dos bandejas para el ejercicio, varios competidores tenían que esperar y hacer fila hasta el momento en el que llegara su turno. Es en este reto que la tensión subió y se notó aún más en la actriz Carolina Acevedo, quien tuvo dificultad para llevar los alimentos en la cabeza y necesitó ayuda de sus manos para que no se le cayera. Sin embargo, esto no le pareció a Martha Isabel Bolaños, quien de inmediato reaccionó: “No, no, no”, le dijo con fuerza a Carolina.

Acevedo, quien hace poco reveló que está en las mieles del amor, no se quedó callada y ante la acusación de la recordada ‘pupuchurra’, también le habló con contundencia: “Fresca. Yo no soy tramposa”. Martha Isabel la miró con mucha seriedad y no quiso mirar más a la actriz.

Después de lo ocurrido, Carolina habló en las cámaras sobre la situación tan incómoda que había vivido con Martha Isabel: “Peleé con Martha. Se metió a decir que yo había agarrado eso y le dije: ‘No te metas que no es tu juego’. Me pareció injusto y por eso lloré. Me frustré”. Luego de esto, Daniela Tapia, compañera de Acevedo, se puso de su lado y le dijo que algunos concursantes habían “pelado el cobre”. “¿Pelar el cobre? Estoy que le doy en la cara a alguien”, respondió Carolina.