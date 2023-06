MasterChef Celebrity: la herida que podría dejar a Martha Isabel, ‘La Pupuchurra’, fuera de la competencia

La actriz tuvo un imprevisto en medio de una prueba y tuvo una particular manera de reaccionar.

Una nueva temporada del popular concurso llegó y, como es tradición, el programa cuenta con la presencia de Christopher Carpentier, Jorge Raush y Nicolás de Zubiría, quienes serán los encargados de evaluar las preparaciones que se hagan en cada capítulo.

Jurado de MasterChef Celebrity - Foto: Tomada de la cuenta oficial en Instagram: masterchefcelebrityco

Este programa ya se ha vuelto uno de los más queridos por los colombianos. Claudia Bahamón se ha metido en los hogares del país gracias a su carisma y esto es algo que la audiencia le ha agradecido. Pero bueno, volviendo al tema de los participantes, los que están en esta nueva versión son:

Adrián Parada / Músico y comediante

Álvaro Bayona / Actor

Biassini Segura / Actor

Carolina Acevedo / Actriz

Catalina ‘La Cata con botas’ Guzmán / Comediante

Crisanto Alonso Vargas / Comediante

Daniela Tapia / Actriz

Diego Sáenz / Presentador

El negrito W / Influencer

Francisca Estévez / Actriz

Jairo Ordoñez / Actor

Juan Pablo Barragán / Actor

Juliana Galvis / Actriz

Julio César Herrera / Actor

Karoll Márquez / Actor

Laura Barjum / Reina de belleza y presentadora

Luces Velásquez / Actriz

Marianela ‘Nela’ González / Actriz

Mario Ruiz / Influencer

Martha Isabel Bolaños / Actriz

Natalia ‘Nata’ Sanint / Imitadora

Padre Walter / Sacerdote

Zulma Rey / Actriz

Los participantes ya empezaron las pruebas y este miércoles 31 de mayo, se mostraron en Playa Blanca, Barú, haciendo platos para diferentes turistas que allí se encontraban. Dos de ellos, Francisca Estévez y Karoll Márquez recibieron críticas por su mal manejo del idioma inglés a la hora de ofrecer la comida a los extranjeros.

Estos son los participantes de Masterchef 2023 - Foto: @masterchefcelebrityco

Pero esto no fue lo que llamó la atención de este capítulo, pues la actriz Martha Bolaños pasó por un difícil momento en medio de la prueba, un factor que la perjudicó fue el viento tan fuerte que hacía y el otro que se cortó uno de sus dedos, por lo cual estaba preocupada.

La Pupuchurra, como se conoce por el personaje que interpretó en Betty, la fea, fue atendida por un paramédico que le dijo que debían colocarle puntos por la profundidad de la herida, pero ella se negó porque no quería ir a reto de eliminación.

Ante eso, Claudia Bahamón le preguntó por qué no se había dejado atender y ella respondió que quería asegurar su lugar en el reality, a lo que la presentadora le dijo que eso no tenía nada que ver y que no se iba a tener que enfrentar a otra prueba.

Sin embargo, Martha Isabel prefirió hacer caso omiso a lo que le decían y continuar con la prueba y con el dedo herido.

Cabe recordar que en el primer capitulo que se lanzó el 29 de mayo, este reality obtuvo un buen puntaje en cuanto a rating en Colombia. Como era de esperarse, el Desafío The Box estuvo a la cabeza marcando 10,81 puntos de audiencia en el rango de personas y 22,84 en lo que corresponde a hogares. Noticias Caracol de las 7:00 p. m. marcó la segunda casilla con 9,08 en el ítem de personas y 21,67 en el de hogares. El tercer lugar fue para Ana de nadie, que está cada vez más ardiente con 8,10 puntos personas y 18,34 hogares.

MasterChef Celebrity se estrenó con 7,18 puntos persona y 15,10 hogares, aunque no logró el primer lugar, para ser su primer capítulo tuvo un muy buen resultado, y se espera, teniendo en cuenta las temporadas anteriores, que su éxito aumente.

Así estuvo el rating en Colombia el 29 de mayo de 2023 - Foto: @K_IBOPEMediaAL

Los comentarios en redes sociales con respecto a este estreno no se hicieron esperar. Fueron varios los televidentes que se mostraron felices, pero a su vez un poco confundidos por el hecho de tener que elegir entre ver el Desafío The Box y MasterChef Celebrity.