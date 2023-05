¿No ha cambiado nada? Jimmy Fallon mostró los cambios de look que ha tenido Shakira a través de los años

Hace algunas semanas, la artista colombiana Shakira estuvo invitada, junto a Bizarrap, en el célebre programa de Estados Unidos The Tonight Show, dirigido por Jimmy Fallon. El presentador desempolvó unas fotografías de la cantante, que dejaron al público boquiabierto.

Por medio de Instagram, la página del programa de entrevistas publicó unas imágenes de Shakira, con el paso de los años, en las cuatro oportunidades que ha estado invitada a conversar con Fallon. En cuestión, las fechas cuando la barranquillera ha estado son: noviembre 17 de 2009, marzo 25 de 2014, mayo 16 de 2022 y, la más reciente, marzo 10 de 2023.

Shakira respondió con cariño la publicación y señaló que ella volverá las veces que sea invitada, dado que ha manifestado sentirse cómoda en el programa. La primera vez que estuvo en el programa fue hace 14 años, cuando estaba en lo más alto de la música latina con su álbum She Wolf. En esa ocasión descrestó al público al cantar la canción más famosa de esa producción, titulada Loba. Frente a su vestuario, aquel día ella portó una chaqueta con brillos, una blusa blanca y unos jeans.

Jimmy Fallon, presentador estadounidense. - Foto: NBS (Getty Images)

Cinco años después, Shakira volvió a sentarse en el icónico sofá del programa estadounidense. Para esa ocasión, estuvo vestida todo de negro y se encontraba también en otro momento importante de su carrera, dado que había sacado tan solo algunos días atrás su décimo álbum de estudio, titulado Shakira y que contó con dos canciones memorables, Can´t Remember to Forget You con Rihanna, y Dare (La La La), la pieza musical que cantó en la Copa Mundial de Brasil 2014.

Durante esa invitación a la entrevista, la colombiana recordó sus orígenes en la música, pero expresó dudas sobre su talento.

Shakira durante su presentación en la final del Mundial de Brasil 2014. - Foto: Getty Images

“Es que sigo sin saber si soy una buena artista o no, si de verdad canto bien o es que a algunas personas les gusta la peculiaridad de mi voz. Durante mi infancia, nunca soñé con dedicarme a la música de forma profesional, pero mi madre me preguntó un día si quería apuntarme a un concurso de cantantes infantiles que se celebraba en mi ciudad. Tenía solo diez años, pero le dije que lo pensaría y al final acepté. Así tomé mi primera decisión ejecutiva”, declaró en aquella oportunidad, hace nueve años, cuando Fallon le preguntó sobre la relación de la música con su hijo Milán. Para ese momento, Sasha aún no había nacido.

Al igual que en la primera participación, Shakira también cantó varios de sus temas más importantes, especialmente los de su décimo álbum que estaba promocionando en esa época.

Tuvieron que pasar ocho años para que la barranquillera volviera a ser entrevistada por el cómico presentador. El año pasado vistió un vestido rojo y se encontraba en medio de los rumores de su posible ruptura con su exesposo Gerard Piqué, por la salida del tema Te Felicito. Cuando acabó la entrevista, Fallon invitó a la barranquillera a hacer un trend de TikTok, el cual consistió en imitar bailes que la gente hacía. El resultado evidentemente fue arrasador para Shakira, quien los recreó a la perfección.

Shakira en su tercera participación en el show de Jimmy Fallon. - Foto: Archivo sumisistrado

Hasta el momento, la última invitación de la colombiana al programa fue hace algunas semanas, cuando estuvo acompañada del productos argentino Bizarrap. En esta ocasión, no tuvieron que pasar muchos años para volver a ver a la barranquillera en el sofá del programa, sino que pasó menos de un año.

Con los rumores confirmados por sus canciones, Shakira acudió estando separada de Piqué. Para ese momento, la sesión que realizó con Bizarrap estaba en tendencia, la cual tiene varias indirectas contra su expareja y Clara Chía, la compañera sentimental que tiene el exjugador del Barcelona. Una de las respuestas más recordadas de esa entrevista fue cuando Fallon le preguntó sobre sus dotes al bailar.

Shakira junto a Bizarrap en el show de Jimmy Fallon, el pasado viernes 10 de marzo. - Foto: Getty Images / NBC

Shakira respondió: “Empecé a sentirlo en mi cuerpo, ya sabes. Normalmente, tengo este tipo de reacción física visceral a la música. Y si me ves con dos pasos, es porque las cosas no están bien. Sé cuando una canción funciona porque de repente empiezo a moverme como si tuviera pequeñas contracciones, desde el coxis hasta el hueso ilíaco, y luego se convierte en, ya sabes, movimientos de cadera”.

Inmediatamente, el presentador responde sorprendido: “¿Me estás diciendo que tus caderas no mienten?”, a lo que Shakira respondió: “Sí. No quería ir allá, pero sí”.

Con emoción y bastante sorpresa, e incluso con las manos agarradas en la cabeza, Jimmy Fallon exaltó: “¡Esto es lo mejor que me ha pasado! ¡Este es el día más grande! Puedo jubilarme ahora. Es todo lo que siempre quise saber”. Como si no lo creyera, el presentador volvió a preguntar si nunca mentían, y ella lo confirmó: “No lo hacen nunca. Y sé cuando una canción es correcta porque empiezan a moverse”.