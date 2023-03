Claudia Bahamón fue blanco de burlas por la caída de su ropa interior en plena grabación

La presentadora no pudo ocultar lo que estaba pasando y todo quedó en un video.

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Esta huilense se ha robado el corazón de miles de colombianos por su belleza desde que se dio conocer hace unos años entrando a los formatos de entretenimiento del Canal RCN a pesar de que era arquitecta de profesión y no tenía experiencia frente a las cámaras.

Claudia Bahamón, presentadora huilense - Foto: Instagram @claudiabahamon

Uno de los aspectos por los que Claudia es conocida es por su presencia en el programa ‘MasterChef Colombia’. La presentadora ha estado desde la primera emisión del programa en el país y junto a los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier han logrado crear un gran equipo.

A través de un video publicado por el chef Zubiría, se pudo evidenciar el accidente que tuvo la mujer en medio de las grabaciones del programa. Algo que sin duda su compañero no dejó pasar y que usó para “boletearla”.

Casi sin poder caminar, Bahamón se bajó del lugar donde estaba grabando porque notó que se le habían caído los ‘cucos’ y pidió ayuda. En ese momento el jurado del reality no dejó pasar la oportunidad para burlarse, puesto que a ella le ponen una liga en su pierna para sostener el micrófono.

“¿Cómo se alambra a Clau? A uno le ponen la cajita aquí (mientras muestra la espalda y la parte trasera del pantalón) Clau se tiene que poner esta cintica (muestra la pierna de la presentadora)”.

A lo que ella aseguró: “Yo me caso todos los días, yo tengo una liga (...) se me abrió la liga y nadie me la quitó con los dientes”.

Este hecho causó gracia entre los seguidores de ambas celebridades colombianas quienes no pudieron dejar de comentar: “Oiga Claudia María que hace mostrando calzones!”; “Jajajajaja eres un bacán Nico”; “Me encanta verlos a todos ... ¿Cuándo vuelen con el programa?... porfa vengan rápido a la tele... Las noches son aburridas sin todos ustedes.. Los amo Dios los bendiga”.

Ella es una de las presentadoras más queridas de Colombia y en la última entrega de los Premios India Catalina fue noticia por el atuendo que escogió para asistir a la gala.

La opita se mostró muy sorprendida y agradecida cuando sonó su nombre en los altavoces del evento, haciendo que ella, muy emocionada, agarrara las manos de sus dos hijos, Samuel y Luca, y subiera al escenario para recibir su India Catalina como Mejor presentador (a) de programa de variedades, por su labor como conductora del reality gastronómico MasterChef Celebrity.

La presentadora eligió un vestido de una diseñadora colombiana. - Foto: Foto: Instagram @claudiabahamon.

Además de tener en sus manos los dos India Catalina y derrochar amor y ternura con sus palabras, Claudia también deslumbró por su look, como siempre lo hace cuando se presenta en algún evento público, ya sea en calidad de presentadora o como invitada especial. Esta vez Bahamón fue muy fiel a su esencia y esta se vio latente en su vestido, que dejó a más de uno con la boca abierta.

La presentadora escogió un vestido de la colección Primavera-Verano 2023 de la colombo-salvadoreña Francesca Miranda; un look con cuello ceñido y sin magnas que baja en un forro dorado con texturas que se desvanecen debajo de un entrelazado infinito en seda de colores salmón encendido y morado que se unen a través de la técnica “pata de cabra”.

Aparte de tener en sus manos los dos India Catalina y derrochar amor y ternura con sus palabras, Claudia también deslumbró por su look, - Foto: Foto: Instagram @claudiabahamon.

En las fotos compartidas por Claudia se pudo evidenciar el apoyo de sus seguidores quienes le escribieron: “Grande!!!👏❤️”, “Clau!!! Bravoooo👏🏾🌷”, “Merecidísimo!! Además de talentosa muy humana y eso hace la diferencia!! Abrazoooteeeeee👏”, “Bravo, mi Clau. Más que merecido. ❤️🔥🙌”, “La mejor y la favorita de todos ❤️”, “Felicidades Clau❤️”, “Que orgullo poder vivir y ver de cerquita todo lo qué haces y cómo lo haces. Son muy merecidas esas estatuillas 👏🙌❤️”, “Mamacitaaa felicitaciones!!! Te lo mereces porque eres la mejor!!!!”, “Felicitaciones 😍😍😍 y felicitaciones a los que siempre esperan en casa❤️❤️”.