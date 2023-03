Alejandra Azcárate vivió incómodo momento en los Premios India Catalina

Alejandra Azcárate es una de las presentadoras y humoristas más mediáticas del país. Ella fue una de las invitadas a los Premios India Catalina que se celebraron este 26 de marzo en Cartagena. En redes sociales elogiaron el outfit de la bogotana, quien lució un vestido del diseñador Andrés Pajón. La Azcárate, como es conocida en el mundo del espectáculo, dio de qué hablar con su atuendo, en especial por las enormes flores que tenía como tocados.

La actriz estuvo en los Premios India Catalina junto a otras famosas - Foto: @laazcarateoficial

La noche cartagenera no estaba tan tranquila, pues había una fuerte brisa en el recinto y fue precisamente por ello que las flores que tenía en el vestido comenzaron a moverse. La presentadora comenzó saludando al público. “Buenas noches, muy contenta de estar acá. Hace rato que no venía a Cartagena”, dijo la actriz y humorista.

Las flores seguían bastante inquietas y fue en ese momento que lanzó una frase que además de hacer que muchos soltaran la carcajada, recordó un episodio oscuro que vivió hace un par de años. “Están como inquietas las flores, pero es que últimamente todo lo mío vuela”, dijo. Cabe recordar que hace unos años su esposo estuvo involucrado en el escándalo de una narcoavioneta.

Después de varias investigaciones, las autoridades determinaron que la pareja de la presentadora estaba libre de culpas, pero La Azcárate fue juzgada en las redes sociales y todavía hay quienes le recuerdan ese episodio.

Alejandra Azcárate se quebró y por fin habló sobre escándalo de ‘narcoavioneta’ - Foto: Pantallazo Noticias RCN

Ya son varias las entrevistas que ella ha concedido hablando sobre el suceso que marcó su vida y que le puso un antes y un después a su carrera, puesto que en las redes sociales no le perdonaron absolutamente nada. De hecho, por un buen tiempo ella estuvo desaparecida de las mismas. Ahora está nuevamente activa a través de las plataformas.

Alejandra fue la encargada de entregar el premio a “Mejor Producción Transmedia”. Una de las asistentes le tuvo que entregar el sobre donde aparecería el nombre de la ganadora, pero hubo un error y le entregaron el sobre equivocado. Nuevamente recordó otro episodio famoso y fue el del Miss Universo, cuando habían nombrado a Ariadna Gutiérrez como la ganadora del certamen, pero en realidad quien se había llevado la corona fue Pía Wurtzbach.

Foto: AFP

Lo curioso es que esa era la única categoría en la que el ganador se daría a conocer tras hacer la lectura de un código QR. “El contenido ganador es... Me pasaron el sobre que no era. Me sentí en Miss Universo, ¿qué hago?”, dijo la actriz. Mientras se dio un silencio incómodo, Alejandra saludó nuevamente a los asistentes a la velada. “Bueno y qué más”, provocando nuevamente las carcajadas. Seguía esperando y dijo en vivo que ya iban a traer el sobre correcto. “Menos mal esto es en vivo... estas cosas pasan”, dijo. Remató diciendo que había que tener repentismo para sortear las circunstancias.

"Me siento es Miss Universo", Alejandra Azcárate le salió adelante a un error técnico. pic.twitter.com/lZfDmwpwwU — Ana (@PuraCensura) March 27, 2023

Pese a ese inconveniente que sufrió en plena transmisión de los India Catalina, la bogotana se disfrutó al máximo su estancia en Cartagena. En las redes sociales mostró cómo fue llegar a la alfombra roja de los premios y sus seguidores no evitaron comentar sobre el vestido que lució.

“Recordé Sex and the city movie con ese vestido”; “El ave fénix 🔥😍”; “Cómo siempre sobre sales con porte y elegancia”; “Diría que una de las mejores vestidas”; “Siempre espectacular”; “pocas mujeres he visto que tengan tanta clase y buen gusto en todo como vos 😍”; “De todo mi gusto ese vestido❤️”; “Preciosa”; “hermosa”, fueron varios de los mensajes que recibió la también comediante en su post.