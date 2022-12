Alejandra Azcárate le cerró el ‘pico’ a más de uno en Twitter; tomó medidas para no seguir recibiendo ofensas

Luego del escándalo de la narcoavioneta con el que se intentó vincular al esposo de la comediante Alejandra Azcárate, Miguel Jaramillo, la también actriz fue blanco de miles de críticas e insultos en redes sociales, por lo que decidió darse una pausa para dedicarse tiempo a ella misma, atender su salud mental y emprender medidas que le permitan limpiar su imagen y la de su familia.

Azcárate, que antes de lo sucedido siempre estuvo muy activa en redes sociales, se alejó de a poco y así mismo fue regresando a la esfera digital; nunca cerro sus cuentas, pero sí hizo algo que le permitió seguir participando en ellas sin sentirse atacada por los usuarios que sin compasión le lanzaban ofensas.

Aunque algunos de sus seguidores se percataron de lo hecho por la comediante, otros no se habían dado cuenta de que la exjurado de Quién es la máscara, programa de RCN, tenía bloqueadas ciertas funciones en su cuenta de Twitter, entre ellas la posibilidad de que sus seguidores respondan o comenten sus trinos.

Pese a esto, una de sus publicaciones salió al aire sin esta restricción, por lo que nuevamente recibió miles de comentarios e insultos, algunos sacando a relucir el famoso escándalo de la avioneta.

Hace un par de meses la misma Azcárate, a través de la dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, contó a sus seguidores cómo se sentía actualmente, indicando que ya superó todo este embrollo al que calificó como un episodio “horroroso” en su vida.

Uno de los seguidores de Azcárate, le preguntó si alguna persona le había dejado de hablar tras el escándalo de la avioneta, lo que la actriz aprovechó para responder y enviar un mensaje tanto a la prensa como a quienes no la apoyaron.

“(Me preguntan) que si hubo gente que me dejó de hablar en medio de la farsa esa, el circo que montaron los medios de comunicación en torno a la avioneta satánica que se la achacaron a Miguel sin tener nada que ver, qué oso de verdad, qué vergüenza”, inició diciendo la actriz y comediante, haciendo referencia al hecho y con un poco de indignación.

“Sin entrar en detalles frente a ese episodio horroroso de mi vida que, afortunadamente, ya lo superé, muy a pesar de mis detractores. No sé si me dejaron de hablar personas por eso, lo que sí sé es que yo dejé de hablarle a mucha gente, gente que no me quiero ni volver a cruzar, ni que me vuelvan a saludar”, sentenció Azcárate.

Y a continuación, agregó que aquellos con los que había tenido inconvenientes en medio del escándalo sabían quiénes eran, por lo que aprovechó para pedirles el favor de que se mantuvieran alejados de ella, calificándolos de “hipócritas”.

“Ustedes saben quiénes son, así que cuando me vean ni se arrimen, por favor, gracias. Son igual de falsos e hipócritas que ese pelo que me están pegando”, aseveró Azcárate, dando un parte de los problemas sociales que tuvo tras la polémica.

A causa del escándalo, Alejandra Azcárate y su esposo Miguel Jaramillo vivieron duros momentos, no solo por cuenta de las investigaciones alrededor del caso, sino también por la subsecuente avalancha de críticas, insultos y señalamientos en redes sociales.

“Nos acostamos un domingo siendo un publicista y una artista, y amanecimos el lunes en la categoría de unos mafiosos. Todo pasó muy rápido, yo ni entendía lo que estaba sucediendo”, comentó Azcárate en una entrevista exclusiva con Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, en abril de este año.

Lo que no ha cambiado es el éxito de la actriz, quien en cada una de sus presentaciones agota la boletería y deja en evidencia que, aunque no fue fácil, logró sobrepasar ese duro episodio que afectó a su familia y su nombre.