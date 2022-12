“Mírame esta ñerada”, dice Alejandra Azcárate midiéndose ropa en Nueva York

Si alguien tiene cayo a la hora de generar polémica y enfrentar criticas es la comediante y actriz Alejandra Azcárate, quien con su humor negro y venenoso ha divertido a medio país y hecho gritar de la histeria al otro medio, ya sea porque están en total desacuerdo con sus afirmaciones o porque no la pueden ver ni en pintura, luego de todos los escándalos que la han rodeado, de los que siempre ha salido victoriosa.

Esta vez Alejandra generó polémica desde Nueva York, ciudad estadounidense donde está cumpliendo con sus tantos contratos laborales creando contenido muy a su estilo, en el que la moda, la sátira y las grandes historias son las protagonistas, sin embargo, la actriz también saca espacio para disfrutar de la Gran Manzana y conocer lugares en los que nunca se imaginó estar metida.

Uno de esos fue una tienda de ropa que Azcárate nombró como un “roto”, donde las prendas no son las que usualmente ella tiene en su clóset, pues sus cortes, telas, colores y conjuntos no van con los gustos de la comediante, quien obviamente aprovechó la situación y junto con su gran amigo y estilista Jorge Malavé retrataron en sus redes sociales su particular experiencia.

Entre muchos modelos, Malavé si midió una midió un top negro con una blusa de malla sin mangas encima, que la comediante no pudo dejar pasar y afirmó que dicha prenda, la que se puso primero, parecía un “acostumbrador”, desatando la risa entre los dos colombianos, quienes hacen parte de la élite colombiana de la moda y tienen estilos que crean tendencia al instante.

Historia tomada de @laazcarateoficial. - Foto: Historia tomada de @laazcarateoficial.

Luego fue Alejandra la que lució un enterizo verde esmeralda oscuro que tenía unas aberturas laterales que se unían con hilos y dejaban ver toda la cintura de la bogotana, look que ella misma nombró como de caricatura, pues afirmó que se parecía a un “Teletubby” con dicha prenda, para luego llamar aún más la atención de su acompañante diciéndole: “mírame esta ñerada”.

Azcárate no fue capaz de medirse más ropa y se volvió a poner el look que llevaba, muy a tono al invierno que se empieza a vivir en este momento en los países del norte, como Estados Unidos, sin embargo, Malavé sí estaba muy animado poniéndose más prendas y le mostró a su amiga un leggins totalmente ceñido a su cuerpo que desató las carcajadas de la humorista, quien siguió mostrando todo el momento en sus historias de Instagram.

Aunque la mayoría de los seguidores de la Azcárate, que son más de 3.3 millones de usuarios, están acostumbrados a estas afirmaciones coloquiales con las que ella hace reír, otros siguen pensando que decir “ñerada” o tratar a un lugar como “huecazo” es un síntoma de clasismo y elitismo, sin embargo, Alejandra siempre ha usado estos conceptos dentro de su discurso satírico e irónico, enmarcado en su forma de hacer comedia.

Tanto es así que en varios en vivos que ha hecho, Alejandra ha explicado cómo es su forma de construir discursos cómicos e invita a las personas que ven su contenido a alinearse a él, a hacer las preguntas respectivas que tengan o a dejarla de seguir si no están de acuerdo con lo que ella hace, pues a la comediante le interesa es rodearse de personas que le aporten a su trabajo, más no que le resten energía y trabajo eliminando comentarios en contra de sus creaciones.

Aún así la polémica se da mientras la bogotana sigue disfrutando de la “capital del mundo”, donde estará por unos días mientras está acompaña de varios allegados y personas relacionadas con los proyectos laborales que está adelantando.