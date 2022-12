Alejandra Azcárate se despachó contra sus críticos y les dijo que “dejen de ser ardidos”

Alejandra Azcárate se destapó en una entrevista con la presentadora Mary Méndez, de La red. Allí habló sobre lo ocurrido con su esposo y el lío legal de la avioneta encontrada con droga en el cual ella fue involucrada a mediados del año pasado.

Desde entonces la también comediante ha sido blanco de críticas y por eso decidió hablar abiertamente sobre qué había sucedido después de esto y responder a quienes la juzgan sin conocer ningún detalle de su vida.

Se refirió a sus ingresos y finanzas personales, y dijo que su madre es quien se encarga de manejar todo lo relacionado con este tema y en poner el orden a lo que Alejandra se puede gastar o no. “Para mí la plata es una energía circular, y en la medida en que uno no se aferre a eso, nunca le va a faltar. Por eso a mí me llega [el dinero] a borbotones y eso es lo que les da tanta ira y entonces, por eso, tenía que justificar el privilegio. ‘Ah, con razón’ [dirían los críticos]; con razón nada, dejen de ser tan ardidos y trabajen”, indicó en su conversación en el programa del canal Caracol.

La colombiana aclaró que entre sus múltiples facetas está hacer colaboraciones con diferentes marcas y contratos externos que le sirven para realizar inversiones en uno de los negocios que a ella más le gusta, el de bienes raíces.

“Me gusta invertir mucho en la tierra porque si no se te valoriza tampoco se te minimiza. No me arriesgo en cosas de mucho juego como acciones de subes y bajas porque eso no me gusta tanto”, aseguró.

Para finalizar la conversación, Alejandra Azcárate aclaró sobre los rumores de sus problemas alimentarios y dijo que ella come de todo, harinas, grasas, azúcar, postres. “No tengo problemas de alimentación ya que aprendí a comer mucha mier$% también, ya sé a qué sabe”.

Kimberly Reyes contó por qué ha estado ausente de redes: atravesó duro momento familiar

Recientemente, Kimberly Reyes se mostró ausente de estos escenarios virtuales, por lo que algunos de sus seguidores se preocuparon por ella e indagaron qué era lo que ocurría. Ante la ola de interrogantes que surgieron en sus cuentas oficiales, la actriz decidió abrir las puertas de su corazón para responder preguntas y aclarar las situaciones.

De acuerdo con lo que quedó registrado en el perfil de Instagram de la artista, varias personas se interesaron por saber qué le había sucedido y por qué estaba tan perdida con sus contenidos. Reyes se sinceró y respondió una de las casillas, plasmando una imagen relacionada con un complejo momento que estaría atravesando con su familia.

“Has estado un poco perdida, ¿cómo has estado? PD: Te admiro”, escribió un seguidor, seguido de otros mensajes muy similares en esta dinámica: “¿Cómo estás? No te he visto en historias en estos días. ¿Te pasó algo? ¿Estás bien?”.

Según se vio en la historia, Kimberly Reyes publicó un pequeño clip en el que se observó a su papá recostado en una cama de hospital, mientras recibía atención médica. La actriz le estaba consintiendo la cabeza, cuidándolo y depositando toda su atención en él.

La barranquillera explicó que se había ausentado porque a su progenitor lo operaron del corazón, llegando a pasar algunos días y horas angustiantes por la salud de él y por eso se alejó de todo.

“Mi papito fue operado del corazón ayer. Han sido semanas superestresantes, pero por el momento ya está mejor y ando acompañándolo, pechichándolo estos días. Gracias por preguntar”, escribió en el post, donde también subió una pequeña foto de su papá, recuperándose.