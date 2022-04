Video | Alejandra Azcárate se quebró y por fin habló con detalles sobre escándalo de la ‘narcoavioneta’

Alejandra Azcárate, que es actualmente una de las presentadoras más cotizadas de Colombia, atravesó un verdadero calvario luego de que estalló en mayo de 2021 el escándalo de la ‘narcoavioneta’, que fue incautada con un enorme cargamento de 446 kilos de cocaína.

Tras varios meses de haberse presentado este hecho, la también comediante rompió el silencio y habló sobre este tema en una entrevista exclusiva con Juan Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.

La bogotana, de igual manera, aprovechó el momento para revelar los duros momentos que pasaron junto a su esposo Miguel Jaramillo, ya que este se vio involucrado directamente en este escándalo.

“Nos acostamos un domingo siendo un publicista y una artista, y amanecimos el lunes en la categoría de unos mafiosos. Todo pasó muy rápido, Yo ni entendía lo que estaba sucediendo”, precisó inicialmente.

Luego, Azcárate agregó: “Me enceguecí y me derrumbé. Están en todo su derecho de ponerme en la categoría de una tonta y de una insulsa que dice sandeces, pero jamás en la de una delincuente”.

La presentadora también puntualizó en el diálogo con Acevedo que nunca dudó de la honestidad de su pareja sentimental. Además, señaló que su familia sufrió bastante con todo este tema.

“Siempre he tenido una certeza total de la honorabilidad de Miguel. Mi familia es mi fibra más delicada y es lo que me ha permitido soportar esto de pie”, puntualizó la comediante, visiblemente afectada.

Alejandra Azcárate y su esposo Miguel Jaramillo hablan por primera vez



📺 Vea la entrevista este domingo a las 7:00 de la noche | Pasa primero en @NoticiasRCN pic.twitter.com/nBnFfl2z3F — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 1, 2022

Jaramillo, que también estuvo presente en la entrevista, manifestó que tuvieron demasiados problemas maritales en medio de este escándalo. Incluso, confesó que llegaron a discutir todos los días por varios meses.

“No solamente un momento. Yo le puedo decir que hasta que les hicieron la imputación de cargos a los detenidos pasaron cuatro meses y durante esos cuatro meses, todos los días tuvimos más de una discusión”, señaló el publicista.

Alejandra Azcárate aseguró finalmente que su humor nunca ha tenido fines personales y que muchos medios aprovecharon que su esposo tenía un vínculo con la avioneta para atacarla directamente.

“Para muchos medios esto fue un postre. Hicieron una feria con mi nombre y esto se convirtió en la tiranía del clic. No solamente he sido cínica, sino he sido impertinente, altanera, provocadora y atrevida, pero jamás he utilizado mi trabajo para dispararle a alguien a título personal”, concluyó.

Piloto de la ‘narcoavioneta’ fue condenado

Juan Camilo Cadena Botero, quien fue el piloto que transportó la aeronave hacía San Andrés y Providencia cuando fue descubierta con más de 450 kilos de cocaína, fue condenado oficialmente en febrero pasado por un juez de la República luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

El hombre fue acusado formalmente por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado y tendrá que pasar exactamente diez años y nueve meses en prisión.

De acuerdo con el ente investigador, Botero era consiente de que estaba transportando los 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Además, indicó que su objetivo era llevar la droga hacía el extranjero.