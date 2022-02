Piloto de la narcoavioneta descubierta en San Andrés y Providencia fue condenado

Casi once años deberá pagar tras las rejas Juan Camilo Cadena Botero el piloto que transportaba la aeronave en San Andrés y Providencia en mayo de 2021 cuando fue descubierta con más de 450 kilos de cocaína. Él es el mismo caso por el que terminó investigado por su presunta participación en temas de narcotráfico Miguel Jaramillo Arango, esposo de Alejandra Azcárate.

Un juez de la república condenó en las últimas horas a Botero luego de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, eran tan contundentes que el mismo piloto aceptó su responsabilidad en los hechos.

Exactamente diez años y nueve meses de prisión permanecerá el piloto en la cárcel, respondiendo por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado; y lavado de activos. Según se logró establecer, Botero era consiente de que estaba transportando los 446 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 102.752.000 pesos, y que estaban camufladas en supuestas ayudas humanitarias y material de bioseguridad por el tema de la pandemia. Todo sucedió en el Aeropuerto el Embrujo, de Providencia, un lugar ideal para camuflar la droga entre supuestas ayudas por la reciente destrucción de la isla tras el huracán Iota.

Es de resaltar que en el caso Miguel Jaramillo Arango, esposo de la presentadora y actriz, un juez de control de garantías le negó el considerarse víctima dentro de la investigación, pues indicó que no se encuentran en la etapa procesal pertinente para aclararlo.

Investigadores de la Fiscalía indagan el lugar de destino final que tendría el millonario cargamento, pues las primeras pesquisas muestran que no era precisamente la isla colombiana.

Según la fuente, los rastros de vuelos del narcotráfico estaban en la mira de las autoridades quienes estaban ejerciendo un control a través de los radares. A pesar de dicha vigilancia, el avión C-90 de matrícula N722KR, decidió llevar el cargamento hasta providencia donde fue incautado. “Ya teníamos información de que una poderosa red venía operando con complicidades que están bajo investigación”, contó la fuente a El Tiempo y agregó que la advertencia que se conoció era que “se iba a producir un nuevo vuelo”.

Gracias al conocimiento de esa información, la policía Antinarcóticos estaba a siguiendo cuidadosamente los pasos sospechosos que pudieran realizar las aeronaves que aterrizaran en Providencia, y fue cuando el domingo 23 de mayo se confirmó que una nave iba cargada con 446 kilos de cocaína.

La coronel María Helena Gómez, comandante de Policía de San Andrés, aclaró que en la “primera línea” de los empaques de cocaína se encontraron tapabocas, sin embargo, al revisar muy bien la aeronave las autoridades lograron confirmar que también había “más de 102 millones de pesos colombianos, en billetes de 100.000 y 50.000 pesos”.

En mayo del año pasado, Alejandra Azcárate experimentó uno de los peores momentos de su vida, luego de ser el centro de atención de la opinión pública por el hallazgo de un cargamento de cocaína en una avioneta con la que fue relacionado su esposo, Miguel Jaramillo Arango.

De acuerdo con la actriz y comediante, la situación la colocó en un sitio de mucha vulnerabilidad, pues en varias publicaciones que ha realizado, la mujer ha sido enfática en que las instituciones encargadas se están haciendo cargo del caso y que tanto ella como su esposo son inocentes de cualquier ilegalidad.

Sin embargo, y a pesar de que ella ha sido insistente en que no tienen nada que ver con la cocaína encontrada en la avioneta, los señalamientos y las críticas no han parado. Debido a ello, la comediante hizo una pequeña publicación en la que resaltó la importancia de no “opinar” sobre lo que no se sabe.

En sus historias de Instagram, Azcárate publicó una frase que había puesto en su perfil de Twitter, en la que insistió en que no es necesario hablar sobre temas que nadie conoce: “Tan rico que es no meterse en la vida de los demás a opinar sobre lo que no se sabe. Ensayen un día de estos…”, han sido algunos de sus pronunciamientos.