El día que Diomedes Díaz predijo su muerte

Recientemente, la plataforma de streaming para películas y series Netflix lanzó una de sus producciones en la que se dedicaron a investigar sobre la vida del afamado cantante de vallenato Diomedes Díaz.

En la cinta, que está hecha en modo documental, se hizo una completa investigación sobre su vida, pero específicamente se centraron en un episodio que irremediablemente marcó para siempre la vida del artista.

Se sabe que el “Cacique de la Junta” tuvo amores con cientos de sus fanáticas, de las que, como fruto, fueron reconocidos más de 25 hijos; sin embargo, se especula fueron más de 60.

Además de todos sus hijos, producto de “amoríos” con las mujeres que seguían fielmente su carrera como artista, hubo una en especial, con la que él salió por un tiempo y “no fue nada oficial” (en palabras del mismo Diomedes), pero que, en el tiempo en que ellos estaban “saliendo”, fue hallado su cuerpo sin vida.

Por lo tanto, al cantante lo vincularon con la muerte de la joven y desde ahí han surgido varias investigaciones. La plataforma aprovechó entonces ese episodio para desglosar desde ese punto la vida del artista, desarrollando entonces su trayectoria como cantante y su vida personal.

Los hijos de Diomedes Díaz son reconocidos por ser parte del mundo de la fama. - Foto: Archivo

Cabe recordar que el cacique falleció el 22 de diciembre de 2013 a los 56 años, hecho que causó gran luto no solo en su familia, sino en el país entero por su aporte a la cultura musical de Colombia y haber llevado el vallenato a los lugares más recónditos del territorio nacional y en el mundo.

En el documental que realizó la plataforma se hace un compilado de diferentes testimonios de personas cercanas al cantante, bien sea productores, familiares, eminencias del vallenato, locutores o músicos con los que compartió no solamente escenario, sino también cientos de vivencias juntos.

Al respecto, Rafael Santos, un reconocido actor en Colombia, e hijo del fallecido Díaz, trajo a colación una de las conversaciones que tuvo con su padre, en el que este le dijo: “Yo me voy a morir”. Y él le contestó: “¡Huy, papá! Usted cómo me va a decir eso… ¿Ya va a dañar la parranda tan buena que está?”.

Por su parte, al respecto de esas declaraciones del Cacique, el presentador oficial del Festival Vallenato y de la agrupación de Diomedes, Jaime Pérez Parodi, manifestó: “Nosotros tocamos el 20 de diciembre en Barranquilla, era el último baile, el peor baile que yo le vi a Diomedes. No cantó un disco completo y él dijo unas palabras proféticas: ‘Este es el peor baile que yo he cantado, pero les prometo que nunca me vuelven a ver así’”.

Y el artista falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio el 22 de diciembre, dos días después del que sería, sin saberlo a ciencia cierta, su último concierto.

Vale rememorar que fue galardonado con múltiples premios, incluyendo el Grammy Latino en la categoría Cumbia/Vallenato en 2010. Y durante casi 40 años de carrera artística interpretó más de 200 canciones exitosas, obteniendo múltiples discos de oro, plata, platino y diamante, por el alcance en las ventas.