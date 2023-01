“Tenga dignidad, señora”: así reaccionaría Clara Chía contra Shakira, según la ‘Pupuchurra’

Desde que la colombiana Shakira lanzó una canción junto al artista argentino Bizarrap, en la que hizo una catarsis frente a su historia con el exfutbolista Gerard Piqué y su novia Clara Chía, no ha dejado de ser noticia mundial.

Y es que Shakira se fue con toda contra su expajera Gerard Piqué con el rapero argentino Bizarrap. En una parte de ‘Music Sessions #53′, a Shakira se le escucha cantar: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena; Tiene nombre de persona buena, Clara-mente es igualita que tú”.

Teniendo en cuenta el actual momento sentimental por el que atraviesa Shakira, la actriz caleña Martha Isabel, conocida como la ‘Pupuchurra’ en Yo soy Betty, la fea, parodió con una imagen que contiene una voz de off, a través de su cuenta en Instagram.

La imagen publicada en esa red social junto a la voz en off, es parte de una escena cuando ella hizo parte de la telenovela Yo soy Betty, la fea. Junto a esta, hay un mensaje que dice: “Clara Chía al escuchar la nueva canción de Shakira: ‘Tenga dignidad, señora, retírese y déjenos la vida en paz’”.

Además, la actriz aclaró que hacía la parodia porque le parecía “divertidísimo”.

“Sin embargo, aunque mi opinión, como la de todo el mundo, no significa nada, les contaré la mía como por no dejar. ¡Yo sería Shakira en esta historia!”, agregó la ‘Pupuchurra’.

En días pasados, Bolaños volvió a concederle una entrevista al programa La Red, de Caracol Televisión, en el que reveló que está padeciendo una enfermedad desde hace siete años y que es bastante dolorosa.

De acuerdo con la actriz, desde que nació a su mamá le indicaron que ella iba a sufrir de uñas encarnadas. Y así ocurrió.

“Durante años fui al podólogo mes tras mes a sufrir de esa tortura hasta que hace poco me hice la cirugía definitivamente, así que ese tema está saldado”, relató la artista en el programa citado anteriormente.

Sobre la enfermedad, dijo que desde hace unos años atrás empezó a padecer unas dolencias bastante fuertes en su pie derecho, en el que sentía que sus dedos se adormecían y encalambraban.

Por lo tanto, al acudir a los médicos, estos le diagnosticaron Neuroma de Morton, una enfermedad que, según el portal Mayo Clinic, aparece cuando se engrosa el tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos, lo que provoca el dolor en el pie.

Y todo no paró ahí. Según narró Bolaños en La red, la misma enfermedad luego se pasó para su pie izquierdo, tal como se lo habían advertido los especialistas que pasaría.

“Es un dolor distinto. No es como un dolor de muela, es un dolor de hueso, interno. Y es que es una malformación en el nervio”, agregó en el programa citado anteriormente.

Además de la anterior enfermedad, la actriz contó que empezó a padecer de fascitis plantar. En este caso, se presenta una inflamación del tejido conectivo grueso que une el talón con los dedos del pie, lo que genera dolencias en quien lo padece.