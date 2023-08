Daiky Gamboa resalta a Karol G y revela beneficios de su amistad: “He vivido mucho de cuenta de ser su mejor amigo”

“Yo he viajado por todo el mundo totalmente gratis con ella en avión privado, y yo, pues, no tengo plata para pagarme un avión privado. Y me he montado en los mejores aviones, en los mejores yates, en los mejores hoteles, he vestido las mejores ropas de cuenta de ser su mejor amigo”, dijo el colombiano mostrando una gran emoción.