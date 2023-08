¿Se le nota la traga? Así reaccionó Karol G al nuevo video de Feid

En la canción, Feid le pide a mujer que se den la oportunidad de seguir saliendo para conocerse, lo que muchos pensaron como una dedicatoria para Karol, revelando un poco de lo que fueron los inicios de su relación. “Vente conmigo, no es casualidad fue el destino”, dice una del tema que ya se está haciendo viral en las redes.

Precisamente, los comentarios no se han hecho esperar y muchas personas han asegurado que la música de Feid cada vez es mejor. Pero sin duda, lo que todos estaban esperando una reacción de la ‘Bichota’ y cumplió.

Karol es en la actualidad una de las artistas más importantes del género del reguetón y no solamente en Colombia y Latinoamérica, sino en todo el mundo.

Sin embargo, la artista no la ha tenido fácil y de eso ha hablado en diversas entrevistas.

“Mi padre, siempre, incluso cuando yo no quería, me decía: ‘sí, vamos, lo vamos a lograr’. Durante tantos años, ni uno, ni dos, ni tres, muchos años, todos pensaron que mi objetivo de convertirme en cantante era una broma”, aseguró hace un tiempo en una conversación con Elle.

Los comienzos de Karol G no fueron fáciles y ella mismo lo ha revelado en diferentes entrevistas. | Foto: Instagram: @karolg

“Fue un desafío seguir creyendo en mí misma. Y si no fuera porque mis padres me convencieron de que podía lograrlo, me habría sentido avergonzada y hubiera abandonado todo”.