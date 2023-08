Dulce María sorprende a sus fans con su nuevo look estilo RBD

No cabe duda de que Rebelde impactó en la vida de muchas generaciones, no solo hace años, cuando se dio su lanzamiento, sino que hoy en día sigue formando parte de la cultura y los gustos de miles de personas en el continente y en el mundo.

La actriz y cantante que le dio vida a Mía Colucci en Rebelde compartió con sus millones de seguidores en las redes sociales que mientras le estaban tomando el molde para hacerle unos in ears se rompió el material con el que lo estaban fabricando, y cuando procedieron a sacarlo se dieron cuenta de que hubo una afección severa en su oído.

La burla que le hicieron a la Paola Jara en ‘Yo me llamo’ y César Escola no aceptó

Contexto: La burla que le hicieron a la Paola Jara en ‘Yo me llamo’ y César Escola no aceptó

“Eso tan horrible que ven ahí es mi oído por dentro. Hace unas horas me estaban haciendo un molde para los in ears , se rompió el material y lo jalaron hasta lograr sacarlo. Esto fue el resultado, así como se ve en la foto, así duele ”, comentó la artista mientras mostraba las imágenes del accidente que sufrió en su oído.

Este problema ya pasó y ahora llega una buena noticia para los fans, Dulce María cambia de look y hace recordar a Roberta justo a poco tiempo de su regreso a las tarimas como una integrante de RBD .

Dulce María vuelve a ser ‘Roberta Pardo’ de Rebelde con este impactante cambio de look

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 11 millones de seguidores, Dulce María demuestra de manera frecuente que su época de cantante no terminó en la adolescencia, pues en la actualidad sigue con su faceta de artista y de actriz . En esta misma red social, hace poco la mexicana paró los corazones de los fanáticos de Rebelde por un cambio de look que ya lleva miles de reproducciones y comentarios.

“No se puede regresar el tiempo, pero podemos REVIVIRLO”, fue el emotivo mensaje que dejó Dulce María con el que daba evidencia de su cambio de color castaño en el pelo al característico rojo que Roberta , su personaje en RBD, mantenía en su cabellera. Las reacciones no se hicieron esperar, no solo de los fanáticos de la novela y de la banda musical que están a poco tiempo de volverlos a ver, sino también de algunos famosos.

Por ejemplo, Maite Perroni, Lupita, dejó dos mensajes de apoyo a este cambio de look en el cabello de su compañera y amiga: “Woooooooooooooow ❤️ me encanta !!!”, “Te ves espectacular”. Karol G, quien también se ha declarado fanática de Rebelde y en una ocasión cantó en tarima con Anahí, le dejó saber a la mexicana que le había gustado su pelo rojizo: “Wow ❤️‍🔥 “.

View this post on Instagram

“Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso, estoy agradecido y seguiré agradecido; simple y sencillamente estoy feliz por los proyectos que tengo ahorita y creo que una cosa no va peleada con la otra, porque al final de cuentas mi pasada hizo lo que soy ahorita, en este momento”, dijo Herrera en su momento.