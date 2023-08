Las fotos de la hermana de Karol G por las que no la bajan de ‘Barbie’

Colombia no se ha quedado atrás y es que gracias a la participación de Karol G con una canción en el film, el país recibió de gran manera el estreno que se dio el pasado jueves, 20 de julio, y que llenó las principales salas de cine en el territorio. Gracias a esto, la reconocida cantante tuvo la posibilidad de estar presente en el evento de la premier que se realizó en Estados Unidos, no obstante, no quiso asistir sola y se llevó a su hermana, Jessica Giraldo, para que la acompañara en el masivo evento que reunió a reconocidos actores del séptimo arte.