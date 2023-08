En video: Karol G brilló durante su presentación en Lollapalooza 2023

Las nuevas curvas de Karol G no dejan de ser tendencia. | Foto: Instagram: @karolg

Más allá de las situaciones que enfrenta en su vida privada, la cantante antioqueña parece no tener techo en su carrera profesional. Grandes artistas piden colaboraciones a su lado, como la que parece que se realizará al lado de Selena Gómez, e incluso hace parte de exclusivos eventos de moda en el mundo . Ahora, la ‘bichota’ ‘la rompe’ con una nueva presentación en tarima, esta vez en el Lollapalooza 2023.

Lollapalooza 2023: la paisa cautivó con su presentación en el evento

Fue así como la colombiana llegó al Lollapalooza 2023 en Estados Unidos con un repertorio de 18 canciones, entre las que se incluyeron Amargura, TQG, Tus gafitas, Mercurio entre otras. En casi dos horas de lo que duró su show, Karol G no decepcionó no solo por su talento para el canto y para el baile, sino también por su personalidad con la que se ha ganado el corazón de millones.

En su presentación también hubo un detalle que no pasó desapercibido: el cuerpo de la artista. Karol G se ha convertido en una figura de empoderamiento femenino pues ella no tiene miedo de mostrarse al natural y esto fue algo que quedó más que claro hace unos meses cuando fue portada de la revista GQ. La intérprete de Mi cama no se mostró muy cómoda con que le hubiesen hecho unos ajustes a su imagen