Karol G rompe en llanto en pleno estadio de Estados Unidos, ¿qué le sucedió?

La cantante antioqueña ya había anunciado, antes de este álbum, que los últimos dos toures que realizó en 2002 iban a ser sus últimos shows hasta nueva orden, dado que tenía muchos proyectos esperando para ser llevados a cabo y estar en una avión de ciudad en ciudad para cantar sus éxitos no se lo permitían. Sin embargo, como disco fue un éxito rotundo, de inmediato los empresarios empezaron a llamarla y así persuadirla de volver a los escenarios para promocionar este álbum.

Karol G en Lollapalooza 2023 en Chicago, Illinois. (Photo by Josh Brasted/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

“¿Que cuándo en la vida yo me iba a imaginar cantando en lugares así de grandes y afuera de mi casa? No sé, pero me pasó… Qué chimba la vida”, dijo la cantante entre lágrimas y muy emocionada de poder estar en dicho escenario deportivo, donde ella desplegará todo su arsenal musical y de producción audiovisual para cantar su más grandes éxitos.