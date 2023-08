Aída Victoria Merlano se sinceró sobre su vida amorosa al contestarle a seguidor que la cuestionó: “Yo no merezco migajas”

Aída Víctoria Merlano responde a quienes cuestionan su vida amorosa

En los últimos días, la creadora de contenido digital e hija de la ex miembro de la Cámara de Representantes, subió una publicación a su Instagram como habitualmente lo hace, y en sus comentarios destacó el de un seguidor que le decía: “ ¿Por qué dices palabras tan acertadas pero nunca se te ve con una pareja de manera adecuada o terminas a los 8 días? No lo sé Rick [emoji de cara confundida]”.

A lo que ella dio una contundente respuesta: “Mi primera relación pública duró 3 años y la más corta 2 meses. Ahora, respondiendo a por qué no tengo una ‘pareja acertada’, que asumo que te refieres a duradera en el tiempo, porque recibimos el amor que creemos merecer, y yo no merezco migajas”.

Ante esta respuesta, fueron varios los internautas que también le respondieron a la influencer, unos en contra y otros a favor: “Ay parfavar Aída! si eres la migaja del pueblo colombiano, hablas muy bonito y digno, pero no eres ni 5 de lo que asumes ser”, “No merece migajas pero es el vasito que no se niega”, “Pero si se metió con Westcol qué esperaba, y Yeferson Cossio la usó y chao”, “Me gusta lo que dice Aída”, “Dios no la hizo hormiga pa’ andar recibiendo sobras de nadie”, “Entonces se debería dar su lugar y no meterse con el primero que le pica el ojo, lo que pasa es que ella se lanza a esas migajas a ver si le funciona, si hace una buena pesca, pero nanai nanai, porque la despegan después de usarla”, entre otros más comentarios.