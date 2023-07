Increíble: Yina Calderón defendió a una de sus enemigas de las redes, ¿quién fue?

Yina Calderón es una mujer que no tiene pelos en la lengua para nada, más cuando muchos de los cibernautas se meten con su familia o su trabajo, dos de las cosas más importantes en la vida de esta influencer, que desde que apareció en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, ha generado un boom mediático que aún hoy, una década después, la mantiene muy vigente.

Sin embargo, hay momentos en que la también empresaria decide involucrarse en otras causas que no tienen nada que ver con ella, pero como le suceden a sus colegas influencers, ella cree tener el derecho y el uso de razón para tomar partido. Esto acaba de suceder en medio de la polémica que se armó con la barranquillera Aida Victoria Merlano, quien fue vista muy sensual junto a Ryan Castro en Europa.

La influencer también se encuentra en una nueva polémica tras una investigación por parte de la SIC.

Muchos criticaron a Merlano por estar bailando de forma sexy y sugestiva con el reguetonero, todo porque dichos cibernautas consideran que la barranquillera supuestamente está con varios hombres a la vez, luego de terminar su relación con el streamer WestCol, con quien duró tan solo tres meses.

Estas críticas las escuchó Yina y aunque es bien sabido que ella y Merlano no se la van, no tuvo ningún inconveniente en usar las historias de su perfil oficial de Instagram para dar su opinión al respecto, sorprendiendo a sus fanáticos y a los de la barranquillera, porque todos pensaron que Calderón se iba a unir a las críticas y pasó todo lo contrario.

“Ustedes saben que Aida no es mi amiga, yo la consideraba pero no… Igual tampoco me cae mal, pero muchas mujeres como que atacándola, que mire, que ciqui yo no sé qué… Bebés, cuántas quisiéramos ser ella para estar con Ryan Castro allá en París. Sino que como usted no puede estar por allá por eso es que critican”, declaró la empresaria de las fajas, apoyada por su mamá, que opina exactamente lo mismo.

Aida Victoria Merlano muestra su sensualidad en las redes sociales.

Además, Yina no solo defendió a Merlano, también atinó a dar cátedra sobre lo que se puede y no se puede hacer estando soltero, pues ella misma sabe muy bien cómo aprovechar el estar solo o en pareja. Cabe recordar que Yina dice tener un novio desde hace más de un año y por eso ella presume de portarse “muy juiciosa”, para respetar la relación con un joven al que pocas veces muestra en sus redes.

“Si usted es soltera y los demás están solteros, entonces usted puede hacer lo que se le dé la hiju*** gana con su qk”, añadió Calderón, quien también confesó cómo es ella cuando no está inmersa en una relación sentimental. “Yo soy bandida cuando no tengo novio. La mari** chatea por allí y por allá, pero yo como tengo marido, me ajuicio… Pero ella es soltera”, agrega la DJ.

La influencer sabe muy bien cómo comportarse soltera y en una relación.

Finalmente, Yina vuelve a ponerse a la defensiva con Aida Merlano y deja muy claro que no la está defendiendo ni sumándose a su causa de libertad femenina, simplemente ella dejó claro su pensamiento sobre lo que puede hacer una mujer cuando está soltera, tal como lo es en este momento la barranquillera, pues no ha vuelto a oficializar ninguna relación con los hombres con los que se le relaciona.