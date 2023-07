Aida Victoria Merlano se destapó y aclaró la verdad sobre vínculo con Jhonny Rivera; confesó si sucedió algo entre ellos

Recientemente, en un live que realizó la colombiana en su cuenta oficial de Instagram, surgió una pregunta relacionada con el vínculo que sostenía con el cantante popular. La creadora de contenido no tuvo problema en referirse a ello, aclarando si sucedió algo o no.

“ Don Jhonny y yo somos re panas, siempre hemos sido panas, nunca, se los juro por mi vida, ha pasado nada con ese hombre. Nunca me ha hecho una insinuación, nunca me ha coqueteado, nunca me ha ‘botado los perros’, jamás, panas siempre, te lo juro ”, afirmó.

“Si hubiera pasado algo se hubiera hablado al respecto, pero no, ni me botó los perros, ni un indirectazo, te lo juro”, concluyó en el clip.

Se confirma nueva relación de Jhonny Rivera

“Yo me quedé con ese detalle que para mí fue muy especial y muy bonito. El caso es que ese detalle me marcó muchísimo y de ahí en adelante yo empecé a sentir una atracción muy bonita, además porque me parece que es un hombre lleno de cualidades. Cuando yo ya cumplí los 20, él también me manifestó que había como una atracción, y decidimos iniciar una relación”, indicó López.