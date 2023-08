¿Clara Chia compartió con los hijos de Shakira y Pique? esto dice conocido presentador español

Luego de la separación se dio a conocer que la cantante habría dado a conocer a Pique un acuerdo o mejor una clausula donde indicaba como debía presentar su nueva novia a sus hijos, pues Clara Chia al parecer no podría ser presentada como su pareja, según dicho acuerdo, además de los rumores que corrían en la prensa internacional que la cantante no permitía que sus hijos compartieran con ella, la nueva novia de Pique.

´´Clara Chia si se relaciona con esos niños, se está diciendo que hay una cláusula, se dijo en su momento... y durante estos quince días Clara Chia se había desaparecido y no se había relacionado con esos niños. No es verdad, no me lo confirman, lo confirmo yo, se ha relacionado durante estos quince días con esos niños en los que han estado en España´´, señaló Gay.