Amparo Grisales no se quedó de brazos cruzados y lanzó contundente respuesta tras lo ocurrido con hijo de Giovanny Ayala

Amparo Grisales se robó las miradas de miles de personas en las plataformas digitales y los medios de comunicación con una inesperada situación que vivió en la actual temporada de Yo me llamo . La miembro del jurado dio una devolución a una audición y se llevó una sorpresa bastante particular con el participante en el escenario.

No obstante, Amparo Grisales utilizó su cuenta oficial de X (Twitter) para reaccionar a los comentarios que estaba recibiendo por este análisis que hizo en el capítulo y aprovechó un elogio de un hombre para tocar el tema. Aquel usuario mencionó la sonrisa de la actriz, exaltando lo guapa y atractiva que era.

“Hoy puedo decir que; ‘La curva más linda en una mujer es su sonrisa’. (Bob Marley) Joaaa como no amar esa risa de @Amparo_Grisales 😍😍😍, sin duda me enamore, ¡qué belleza! Amparito es la Monda”, escribió el hombre en un post.

Sin embargo, allí no quedó todo, pues una persona reprochó este halago y aseguró que no lo merecía, pues la manizaleña se había burlado de Giovanny Ayala y su hijo en todo este espacio. Aquella usuaria comentó que la celebridad se “había pasado” con su actitud y no estaba de acuerdo con eso.