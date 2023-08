Claudia Bahamón respondió ante las críticas a ‘Masterchef Celebrity’ y pidió respeto

Sin embargo, no todo es perfecto en el set del famoso reality , pues los televidentes han presenciado en varias ocasiones, fuertes peleas por parte de sus participantes, especialmente en los retos grupales, en los que muchas veces, las celebridades no han logrado ponerse de acuerdo en la toma de decisiones, lo que termina desencadenando grandes problemas, que incluso, han trascendido por fuera de la pantalla.

Se trata de Martha Isabel Bolaños y Carolina Acevedo, quienes, al parecer, y según sus formas de actuar y dirigirse hacia la otra, expresan cierto nivel de rechazo que ha hecho que las implicadas se pronuncien por medio de sus redes sociales y aclaren muchas situaciones al respecto, pues cabe mencionar que la grabación del programa terminó hace unos meses, por lo que actualmente, los cocineros no tienen mucho contacto debido a sus ocupadas agendas y gran cantidad de compromisos.

Imitadora de Shakira en ‘Yo Me Llamo’, que se llevó los elogios de la artista colombiana, ya había participado en otro ‘reality’

Contexto: Imitadora de Shakira en ‘Yo Me Llamo’, que se llevó los elogios de la artista colombiana, ya había participado en otro ‘reality’

¿Qué opina Claudia Bahamón al respecto?

“Ay no, qué es toda esta mala onda. En MasterChef no hay ningún participante mala onda. Todos, con sus personalidades únicas que los hace humanos, pero todos son seres maravillosos. Me molesta que le metan cizaña a cada cosa que dicen”, escribió la presentadora en una de sus más recientes historias.