Martha Isabel Bolaños puso freno a críticas por video que subió y le ‘cantó la tabla’ a unos cuantos: “Primero revísense”

“Buenos días. Para las personas que ofendí ayer, que coman mi$#% hoy también. No amanecí de genio, no amanecí para estarle dando explicaciones a nadie, cada quien que quiera pensar lo que le dé la gana y que coma mi$& todo mundo...allá usted qué piensa de mí, qué cree de mí”, se escuchó en el post, compartido el pasado 4 de septiembre en la cuenta oficial de Instagram de la actriz, donde se dejó claro que era cargado de humor.

No obstante, pese a que todo fue un contenido divertido e inusual, algunas personas no lo tomaron de esta manera y terminaron lanzando palabras fuertes en su contra. Por este motivo, Martha Isabel Bolaños decidió subir otro clip a las historias de su perfil, aclarando lo que compartió y aprovechando para ponerle freno a quienes se sentían “ofendidos” con sus post.

“O sea, mi gente, el ser espiritual, el tener una relación con Dios hermosa, el sentir su presencia en mi vida no me quita que soy humana y que soy una buena humana porque además yo soy un buen ser humano. No le hago daño a nadie. Entonces, esa gente que me confronta, primero revísense, quédense en ustedes. Háganse su autoanálisis ustedes mismos”, expresó en el clip, recopilado por una cuenta de Twitter (X).