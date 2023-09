Mientras estaba en ‘MasterChef’, a famoso se le murió uno de sus grandes amores

A pesar de no ser número uno del rating, MasterChef Celebrity siempre está dando de qué hablar por diferentes temas. La competencia cada vez se hace más estrecha y en la actualidad solamente quedan siete participantes.

“Me dijo: ‘Me he sentido un poquito rara, como con un malestar’ y resulta que ya venía malita. A los 10 días de esto, mi mamá tuvo que llevarla al hospital y estuvo tres días en el hospital, así que fue muy rápido todo”.

Karoll no para de trabajar y luego de salida del reality de RCN se le ha visto en más y más proyectos. Uno de ellos el musical de La hija del mariachi , el cual protagoniza y que se puede ver por estos días en Bogotá.

Pero además de esto, el cantante y actor colombiano tiene más proyectos en fila: “En noviembre de este año está listo el próximo sencillo que por tanto trabajo, afortunadamente, no he podido lanzar…. Es una nueva versión de una canción que lancé en 2006 y ahora viene con otros sonidos más dance y disco, se llama Sílabas al viento, que siempre tuvo adeptos… Voy a complacerlos con una versión contemporánea… Yo me dejo sorprender, estoy terminando esta temporada de Hombres a la plancha, este musical estoy seguro que se va a agrandar... Estoy viviendo el momento”, contó hace unos días a Semana.