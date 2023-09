‘MasterChef Celebrity’: nuevo eliminado tomó por sorpresa a muchos y dejó a Claudia Bahamón con lágrimas en los ojos

De hecho, en el más reciente capítulo se presentó un momento en el que la nostalgia y tristeza invadió el set de grabación por la salida de un nuevo compañero. En el capítulo de este viernes, 22 de septiembre, hubo reto por la noche de eliminación, donde los jurados tuvieron que elegir entre Juan Pablo Barragán, Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint , siendo los últimos en quedar a la expectativa, después de no haber cocinado “el mejor plato de su vida”, tal y como lo habían solicitado los chefs.

Allí, en ese momento, Nicolás De Zubiría fue el encargado de dar el veredicto de quién sería la persona que debía abandonar la competencia, para dar el nombre de Juan Pablo Barragán, debido a sus varias equivocaciones y errores que tuvo su plato, uno de ellos la falta de sazón. Sin duda, los jurados no le perdonaron y esto provocó la salida de la temporada de este año de MasterChef Celebrity .

Como era de esperarse, la decisión no solo sorprendió a sus compañeros del reality de cocina, sino además provocó lágrimas en Claudia Bahamón . Evidentemente, la tristeza fue notoria, ya que muchos de los concursantes consideran a Juan Pablo Barragán como un gran amigo y compañero, además de ser pieza clave por ese toque de felicidad que irradiaba.

Ante la decisión de los jurados, Barragán expresó unas palabras que conmovieron dentro del programa: “Estoy muy feliz porque pensé que iba a salir de primeras (...) Muchas gracias por todo lo que me han enseñado, por lo que he aprendido. Creo que ‘MasterChef’ llegó en un momento muy importante de mi vida; me salvó la vida. (...) Bueno, ya después lloraré por allá atrás... Pero gracias a todos porque hicieron de mi vida más feliz. Espero que la vida nos siga juntando. Di todo lo que pude. Yo como cocinero soy buen comediante”.