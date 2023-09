Participante de ‘Masterchef Celebrity’ se mostró feliz con su nuevo look

Mientras ‘MasterChef Celebrity’ avanza para concretar quiénes harán parte del top 5 de la competencia en esta nueva temporada, los participantes siguen dando de qué hablar no solo dentro del concurso, sino también a través de sus redes sociales, donde actualmente dan su opinión sobre los diferentes momentos que enfrentaron en el reality y las discusiones que protagonizan con algunos de sus compañeros.

Foto: Tomado de Canal RCN

Daniela Tapia se mostró molesta y dolida por la decisión de Martha. | Foto: Tomado de Canal RCN

Luego, resaltó que por primera vez, después de un sinfín de ‘sube y bajas’ entre ella y Acevedo por fin sentía que las cosas le estaban marchando bien. “Estaba pasando por un buen momento, a mí me venía tocando muy duro” , agregó.

Teniendo en cuenta esto, la actriz aseguró que cuando tomó su decisión pensó en que mandaría el buen ambiente a la mier$% “como aquella vez el ambiente se va a volver a poner pesado y no quiero pasar por eso otra vez”, razón por la que más allá de pensar en sus compañeras, pensó en sí misma creyendo que Barragán le pondría el delantal negro a Carolina, pero no fue así. “Ella dos eran la foto final, pero Barra no tiene las huevas y lo dije en el programa”, señaló haciendo referencia a una posible traición por parte del actor a Tapia.