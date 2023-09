“Traicionera”: el gran error que cometió Martha Isabel Bolaños con Daniela Tapia en ‘MasterChef Celebrity’

¿Cuál fue el error de Martha Isabel con Daniela Tapia?

“Quedó como que prefería a Carolina por encima de Daniela. ¿A mí qué es lo que me duele? Que Daniela se lo tomó como una traición”, aseguró frente a las cámaras de MasterChef Celebrity, quebrada en llanto por la decisión que había tomado: “Este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación, jugué pésimo, debí habérselo puesto a Carolina, y ya, me hago cargo del resto, no me queda más que hacerme cargo de las consecuencias”.