Juan Pablo Barragán se conmovió en MasterChef al recordar una comida de su infancia y las redes no perdonaron su sentimentalismo

¿Por qué lo critican?

Él mismo ha dado a conocer que su infancia no fue fácil, y por esta razón, en un capítulo donde el reto era hacer un plato que les recordara dicha etapa a los participantes, no pudo ocultar su emoción.

“Yo era un niño que con una arepa era feliz. Cuando había, me daban carne para comer con la arepa y esa sensación de la arepa con carne era lo mejor que uno podía comer. Como era de feliz con esa arepa con carne, pero también pienso cómo me ha cambiado la vida por mi dedicación, por mi trabajo, por mis hermanas, por mi madre y eso me hace llorar. Lloro de alegría y de decir “Dios mío, a veces no había y ahora hay lo suficiente” y eso me hace sentir feliz”, dijo el actor.