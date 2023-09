‘La Pupuchurra’, de ‘MasterChef’, se indignó y habló de “favoritismos en el programa”

MasterChef Celebrity siempre está dando de qué hablar por diferentes temas. Y es que, en cada capítulo hay un motivo para reír, pero también, para discutir.

En la actualidad solo quedan nueve famosos en la competencia y lo cierto es que la tensión cada es más grande, pues todos tienen deseos de ganar.

Y por supuesto, con cada nuevo episodio aparece el comentario de algún famoso quien no está de acuerdo con las decisiones de los jurados.

Precisamente, esto fue lo que sucedió esta semana con Martha Isabel Bolaños, una de las famosas más controvertidas de la temporada.

En una reciente publicación en Instagram que ha sido replicada por más y más personas en diferentes redes, la actriz aseguró que con cada capítulo que ve, más se convence de que las calificaciones para ella no fueron las mejores y no precisamente por la calidad de su trabajo. Incluso, habló de favoritismos.

“Yo sigo sintiendo que me dieron muy duro. No fueron tan chéveres conmigo. Yo veo cosas y, bueno, no está tan chévere que lo diga, no voy a decir nombres, pero sí hay favoritismos”, afirmó.

De acuerdo con la famosa, aunque fue una experiencia muy linda, también fue bastante dura. Además, dejó claro que sintió que hizo las cosas bien.

“Yo me quedo con la conciencia tranquila de que yo di lo mejor cada día. No fue fácil para mí, pero yo di lo mejor. Se está notando mi estudio y ojalá me lo reconocieran más, pero así fue, eso fue lo que fue”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que ‘La Pupuchurra’ de Betty, la fea se refiere a sus compañeros, los jurados y hasta a Claudia Bahamón.

Justamente, hace algunas semanas se sinceró respecto a que nunca hizo amigos en la competencia y que hasta Bahamón decidió no estar de su lado.

Este desahogo sucedió luego de uno de sus episodios más polémicos, cuando perdió a propósito para ponerle un delantal negro a Carolina Acevedo.

En aquel momento, tanto los televidentes como sus mismos compañeros le ‘dieron mucho palo’, y varios aseguraron que no fue un buen acto de parte suya.

Ante la cantidad de comentarios negativos que recibió en sus redes, la famosa aseguró en Instagram lo siguiente:

“Hay que observar mi gente, porque todos somos espejos de todos. Diego dijo: ‘a Martha no le importa pasar por encima de la amistad’. Cuál amistad, si allá no había amistad, yo siempre jugué sola, y ahí más sola todavía, hasta Claudia se puso a favor de ellos, o sea, me tocó durísimo. Ustedes no saben la popo que yo me comí allá, no se lo alcanzan a imaginar”.

En aquel momento, Martha Isabel dio un adelanto del programa y aseguró que todo se iba a poner más tenso, tal y como ha sucedido recientemente.