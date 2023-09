“Uno sí es muy ridículo”: Martha Isabel Bolaños contó curioso hecho de ‘MasterChef’

Pero no solo eso, ya que en la cocina se puede ver todo tipo de situaciones que les ocurren a los participantes mientras realizan sus platos.

De hecho, en uno de los más recientes capítulos, se vivió una situación de salud de uno de los participantes, que, aunque no se vio en pantalla, Martha Isabel Bolaños, quien fue afectada, contó lo que pasó.

En medio del capítulo, los famosos no solo tuvieron que cocinar su mejor plato, sino que pudieron vivir un momento de aventura, en el que les dieron la oportunidad de vivir un paseo a caballo antes del estrés de la competencia.

“Esa salida fue linda! Top 9 cocinando en Villavicencio. Cuando me bajé del caballo me dio una alergia tenaz🤣. Después nos tomamos unos tragos al calor de la música y una comilona tremenda, hubo reconciliaciones 😂😂😂. Uno con tragos si es muy ridículo”, manifestó por medio de sus redes sociales.

Aunque la actriz no dio más detalles sobre las reconciliaciones, cabe la pena recordar que ella no ha tenido una buena relación con su colega y contrincante Carolina Acevedo.

Todo ocurrió en un pasado capítulo en el que le tuvieron que cocinar a un grupo de niños. Antes de empezar a cocinar, la recordada Pupuchurra mencionó que, aunque no tiene hijos, ella era consciente de que debería entregar un plato con mucho amor, del agrado de todos los pequeños.

Aunque Bolaños en ningún momento escuchó el comentario de su compañera, continuó expresando a la cámara los motivos por los que decidió no tener hijos, además de manifestar que ese día lo daría todo en la cocina.

“Yo no tengo hijos por decisión propia , pero entiendo que es lo importante hacerlo con amor. Me imagino como si mi niña estuviera ahí” , manifestó Martha Isabel.

“Qué pésimo comentario de Carolina Acevedo, no tener hijos no es un defecto ni hace a nadie menos o mala persona… horrible persona!”; “Carla Giraldo es un ángel al lado del fastidio de Carolina Acevedo”; “Vi en redes que estaban detestando a Carolina Acevedo y estoy viendo el programa para saber por qué y pues sí, qué persona más detestable. Ser mamá no te hace ni mejor ni peor persona; ser antipática, hipócrita y rastrera sí te hace mala persona”.