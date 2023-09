Masterchef Celebrity: se conoció toda la verdad sobre las peleas de los participantes ¿son reales?

En medio de esta intensa competencia, Martha Isabel Bolaños se ha mostrado como uno de los personajes más discutidos y comentados en la quinta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Desde su primer contratiempo en la competencia, ha demostrado una personalidad inimitable que no pasa desapercibida.

Pero no es la única, Carolina Acevedo es tal vez una de las participantes que ha generado mayor controversia, pues aunque son innegables sus cualidades para ser creativa y sacar unos platos fuera de lo común, en más de una ocasión ha chocado con sus compañeros, lo cual ha generado amores y odios alrededor suyo.

Carolina Acevedo no aguantó más y rompió en llanto en plena competencia, ¿qué le pasó?

Ante la pregunta, el actor aseguró que las peleas eran muy ciertas, tanto así, que cuando no estaban grabando los compañeros siempre intentaron mediar con ellas para que pudieran tener una experiencia más tranquila.

“No me voy a dejar”: Carolina Acevedo lanzó fuerte comentario contra compañera de ‘Masterchef’

“Uno refleja cómo se siente”, señaló Carolina Acevedo. Su médico resaltó cómo las acciones estéticas pueden ayudar a las personas a modificar ciertas facciones relacionadas con las emociones, lo que a su vez puede evitar que los comportamientos y sentimientos negativos se manifiesten a través de las líneas de expresión. En este contexto, Carolina no dudó en mencionar al doctor Guillermo Uscátegui, un médico cirujano en quien confía no solo con su aspecto físico, sino también con su salud mental y emocional, expresando: “yo a él le dejo que me haga lo que quiera”.