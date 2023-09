Cocinero muy querido de ‘MasterChef Celebrity’ reveló el nombre de quiénes serían los dos finalistas

¿Qué dijo Adrián Parada sobre renunciar a MasterChef Celebrity?

A lo que añadió: “Ya son meses fuera de casa, sin mi familia, mi pareja, mis amigos, sin dormir ni descansar lo suficiente. Soy consciente de que es mi decisión, pero ya me está costando [...] Los últimos resultados en los juegos me lo muestran. No veo ni media aunque lo intente”.