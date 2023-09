Diego Sáenz, fuertemente criticado por sus palabras en MasterChef Celebrity, ¿qué dijo?

No obstante, las discusiones y conflictos entre los concursantes también se hacen presentes y no pasan por alto entre los amantes del programa , que tiene como jurados a tres reconocidos chefs como lo son Jorge Raush, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

En el reto, cada participante tenía dos minutos para ir a la despensa y escoger los ingredientes con los que cocinaría. Por lo que en medio del afán, cada uno de ellos corría para obtener diferentes ingredientes que tal vez no usaría al momento de cocinar , pero con la presión del poco tiempo no tenían otra opción que coger lo que más pudieran.

Las palabras de Diego Sáenz que causaron polémica

Debido a esto, Carolina Acevedo y Juan Pablo Barragán no ocultaron su molestia por el hecho que algunos concursantes no solamente cogían un mismo producto, sino que varios con el propósito de tener más posibilidades de cocinar. En medio de esto, fue Diego Sáenz quien no se quedó en silencio y afirmó que: “ En ningún lado está escrito que hay que dejarle al resto”, dando a entender que apoyaba estas situaciones con el fin de tener una mayor ventaja sobre sus compañeros.

El momento fue agudizado por Acevedo, quien al salir de la despensa le aseguró a Claudia Bahamón que si el participante ”necesitara romero, creo que debería coger un poco y no llevarse todo. Yo estaba buscando romero y no hay porque se llevaron todo. No me parece justo”.