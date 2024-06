Series de Netflix donde se puede apreciar el talento de Kim Ji-won, protagonista de ‘La reina de las lágrimas’

Kim Ji-won y Joo Sang-wook son los encargados de dar vida a los protagonistas de esta conmovedora historia. Ji-won, conocida por sus papeles en series como Descendants of the Sun y Lovestruck in the City, interpreta a Hae-in con maestría, transmitiendo a la perfección su complejidad y fragilidad. Sang-wook, por su parte, se desenvuelve con naturalidad en el papel de Hyun-woo, conquistando al público con su encanto y su bondad.