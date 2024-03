Los 5 protagonistas de K-Dramas con la que cualquier mujer desearía casarse

Los K-Dramas, también conocidos como dramas coreanos o dramas coreanos, son series de televisión que han conquistado al público a nivel mundial. Nacidos en Corea del Sur, estos dramas se caracterizan por su alta calidad de producción, historias apasionantes y personajes memorables que atraparán al público desde el primer episodio.

Muchos de estos personajes se roban la atención y suspiros de algunas mujeres, más allá de verlos protagonizar un papel, algunos con sus grandes características de belleza ponen en balanza ‘el hombre’ coreano con el que sueñan las mujeres.

Los K-Dramas, también conocidos como dramas coreanos o dramas coreanos, son series de televisión que han conquistado al público a nivel mundial. | Foto: Getty Images

Gu Won (King The Land)

Esta serié trata de un joven que logra convertirse en el heredero de un hotel y aerolíneas de lujo… Con el tiempo conoce a una empleada de su empresa encargada de darle la bienvenida a los huéspedes, su esencia y alegría logran cautivarlo, pues Gu Won es todo lo apuesto a ella.

Lee Junho, actor dramas coreanos | Foto: Redes @le2jh

Ahn Min Hyuk (Strong Woman Do Bong Soon)

En Strong Wona, una mujer hereda desde su nacimiento una fuerza sobrenatural para pelear contra el mal y hacer justicia.

Todo lo anterior se verá implicado mientras se envuelve en un triángulo amoroso con su jefe y un policía, el papel de Ahn Min, da el toque romántico a la serie.

Park Hyung Sik, actor dramas coreanos | Foto: Redes @phs1116

Choi Han Gyul (Coffee Prince)

Es una serie de televisión que gira en torno a la vida amorosa y los sueños de cuatro jóvenes que se encuentran en un café. La serie relata como Choi tiene la mente abierta al amor, su manera de abrazar el amor de la manera más auténtica lo llevan a convertirse en uno de los favoritos de Coffe Prince.

Gong Yoo, actor de dramas coreanos | Foto: Redes @gongyoo_official

Ryan Gold (Her Private Life)

Kim Jae, quien interpreta a Ryan, se ha ganado el amor de sus seguidores por sus encantos románticos en la serie que con el tiempo lo convierten en un hombre pensativo y cariñoso.

Kim Jae Wook, actor de dramas coreanos | Foto: Redes @jaeuck.kim

Im Eun Seob (I’ll Go to You When the Weather Is Nice)

El personaje de Im Eun, pasa por varios cambios durante su crecimiento, aunque su personaje inicia mostrando a una persona alegre, con el tiempo demuestra que tiene una oscuridad interior al tener miedo a su ‘felicidad’.

Sin embargo, es una persona que se enamora y continua con su idilio con la misma niña que conoció en secundaria.

Seo Kang Joon, actor de dramas coreanos | Foto: Redes @seokj1012