¿Nació el amor? Julián Trujillo se sinceró sobre su cercanía con Mafe Walker en ‘La casa de los famosos Colombia’

Las diferentes situaciones que puedan llegar a ocurrir al interior de La casa de los famosos Colombia , cada día dan de qué hablar no solo dentro del reality , sino también fuera de este entre los espectadores.

Sin embargo, estas no serían las únicas uniones que se estarían viviendo al interior del reality, debido a que tanto los participantes, como los televidentes, han empezado a especular sobre la posible cercanía entre Julián Trujillo y Mafe Walker.

Así se ha podido percibir entre los diferentes comentarios que han hecho algunos participantes, al punto de que ya no es solo especulaciones de pasillo, sino que le indagaron directamente al actor sobre su relación con Mafe en el confesionario, a lo que decidió aclarar la situación , mencionando que son solo buenos amigos.

Sin embargo, aseveró que esta opinión es desde su sentir, porque no sabe qué piense o sienta Walker, cuando mencionó que, “De pronto que sea por parte de ella hacia mí, quizá pueda ser, o quizá no. Yo creo que la única manera de saber esas cosas es preguntando de frente, pero no lo voy a hacer por respeto a Mafe”.