‘Betty, la fea’: así luce hoy la hija de Bertha, 22 años después de emitida la famosa novela

“Cuando hicimos las escenas de la liposucción, tenía cinco meses de embarazo. Me sacan el vestido de espuma que usaba y la barriga ya se me notaba. De ahí en adelante, tuvimos que poner a Paula delante de mí para que me tapara, ya que es más chica que yo. Para el séptimo mes, hicimos todo el camino para que Bertha revelara que estaba embarazada”, confesó en entrevista con el portal ADN Radio.