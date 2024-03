¿Ana Karina Soto abandonará RCN? Esto reveló la presentadora

“He crecido profesionalmente, he crecido como persona, he crecido como ser humano, gracias al apoyo de todos, a este equipo maravilloso, porque más que compañeros de trabajo somos una familia” , le expresó a sus colegas al despedirse en una de las emisiones del informativo.

Por esta razón, con el objetivo de despejar dudas entre sus seguidores, Ana Karina Soto explicó a través de sus redes sociales: “preguntaron que si era verdad que yo me iba a retirar de los programas y del canal RCN, que me iba a dedicar solamente a ser productora de cine y teatro”, comenzó diciendo.

Posteriormente, aclaró que dichos rumores no son ciertos y que, por el contrario, actualmente se encuentra feliz llevando a cabo ambas labores. Además, reveló que por el momento no tiene planeado dedicarse solamente a la producción.

“Yo le dije a mi tía no, ¿de dónde sacan esos cuentos? Obviamente, ustedes saben que soy feliz siendo productora hace muchos años, soy la productora general de las obras de teatro de Alejo. Me encanta el cine. Me apasiona, pero yo también soy feliz presentando y como le he dicho hasta que Dios quiera, la virgencita, ustedes y el canal RCN me lo permita, voy a seguir en los dos programas Buen día Colombia y Mañana Express”, afirmó.