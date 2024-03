José Miel no bajó de “morronga” a Nataly Umaña y lanzó ácidos comentarios en su contra

Eliminado de La casa de los famosos se despachó contra Nataly Umaña

Debido a la actitud de la reconocida actriz, son varios los compañeros que no han estado de acuerdo y en más de una oportunidad se lo han manifestado, algunos con bromas y sátiras y otros de frente de la manera más sensible y honesta posible.

Durante una entrevista, José Miel no dudó en despacharse contra la actriz, pues él fue uno de los principales detractores en su estancia en la casa. “La percepción que tengo sobre Nataly desde que llegué a La casa de los famosos, es una percepción de una persona muy morronga, de una persona en la que de pronto no se puede confiar y una persona que es de poco fiar para mí”, dijo.

A lo que agregó: “Culotauro en un momento en alguna actividad se lo dijo y lo corroboré con muchos actos que ella tuvo hacia mí de miradas, de a veces de pronto ignorarme, de no tener una afinidad con ella total, y además que, pues, las últimas dos semanas fue la que me nominó y estuvo ahí conmigo, pegada, entonces yo dije ‘pues si eso es lo que tú piensas de mí finalmente es tu rollo, no es mi problema porque yo sé quién soy y sé lo que sé como persona y asumo las cosas que dije[...] Pero me parece que es lo más morronga de la vida, además que tiene los ojos puestos de todo un país, de Latinoamérica y de Panamá por lo sucedido que ya todo el mundo lo sabe, entonces es complicado”.