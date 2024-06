Alfredo Redes terminó en llanto tras el debate de ‘La casa de los famosos’, ¿no aguantó la presión?

Alfredo no aguanta y rompe en llanto tras el debate

“Sentí que estudié bastante, todo el día... me da impotencia, pasé todo el día desde que me levanté a leer, hasta que vimos la clase con Johana Amaya, y cambiamos el discurso y pasé estudiando, estudiando y es cómo cuando estudias algo y te lo sabes y lo practiqué como 100 veces y me salió bien y cuando subí me ganaron los nervios”, le expresó el cartagenero a sus compañeros, quienes le dieron palabras de apoyo.