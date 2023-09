Martha Isabel Bolaños se cayó en plena cocina de ‘MasterChef Celebrity‘ tras polémica situación con Daniela Tapia ⁩

A pesar de no ser número uno del rating, ‘MasterChef’ siempre está dando de qué hablar en redes debido a sus polémicas, los platos, los momentos graciosos y demás.

Justamente, un instante controvertido fue centro de los comentarios en el último episodio. Los participantes tuvieron que sacar de una bolsa diferentes fichas. Quienes sacaran las negras, podían elegir quién no cocinaba.

Martha Isabel sacó una de esas fichas y, para sorpresa de muchos, eligió a Daniela Tapia para que no cocinara. Los televidentes y los colegas quedaron con la boca abierta, pues no pensaron que ella tomara tal decisión.

Sin embargo, no fue lo único lo que le pasó en aquel capítulo. Luego de lo sucedido, la famosa tuvo una leve caída que le generó una molestia en uno de sus pies.

Daniela Tapia y Martha Isabel Bolaños protagonizaron un momento de tensión en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Tomado de Canal RCN: Martha Elige a Daniela para no cocinar en el reto | MasterChef Celebrity

La caída de Martha Isabel Bolaños en ‘MasterChef’

Tras el incidente, la famosa aseguró que la caída había sido consecuencia de la mala decisión que había tomado con Daniela.

“Me caí por la debilidad que tengo, lo bajoneada que estoy, se me tuerce el pie, siento que es un esguince, pero nada, en ese momento solo pienso en llegar en la estación y seguir completando el reto. Odio tener culpa”, aseguró.

Cabe mencionar que luego de lo sucedido con Daniela, Martha habló de lo sucedido en redes.

Daniela Tapia se mostró molesta y dolida por la decisión de Martha. | Foto: Tomado de Canal RCN: Martha Elige a Daniela para no cocinar en el reto | MasterChef Celebrity

“Me equivoqué. Lo sé, créanme y pagué. La escena final era Daniela y Carolina castigadas por ser quienes tenían más tiempo. Pensé en mí. No pensé en dañar a Daniela, ni en favorecer a Carolina, pensé en mi tranquilidad. Pero no fue por traicionar. Fue por pésima estratega. Gracias a los que entienden y a los que no, también. Daniela y yo hoy somos buenas amigas. Ella entendió finalmente por qué jugué así”.

Hace un tiempo, en una conversación con sus seguidores, Martha Isabel ya había mencionado que iba a cometer un gran error dentro de la competencia.

Participantes de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: MasterChef Celebrity | Capítulo 95 | Una despedida que despertó emociones l Canal RCN

Martha Isabel Bolaños se desahogó sobre ‘MasterChef Celebrity’

Y recientemente, confesó que siempre sintió favoritismos dentro del programa. “Yo sigo sintiendo que me dieron muy duro. No fueron tan chéveres conmigo. Yo veo cosas y, bueno, no está tan chévere que lo diga, no voy a decir nombres, pero sí hay favoritismos”, aseguró en sus redes.

Además de eso, en sus redes también ha afirmado que su paso por el reality fue duro, así que siempre se ha mostrado orgullosa de sus avances. Precisamente, hace poco, se dedicó un mensaje en Instagram que fue bastante comentado. En este, se daba palmadas en la espalda por mostrarse tan fuerte y sincera dentro de la competencia.