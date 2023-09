“Que no me vuelva a hablar”: la fuerte discusión que se vivió en ‘MasterChef’ entre dos participantes

La ‘traición’ de Martha Isabel a Daniela Tapia en MasterChef Celebrity

“No hay que justificar con estrategia, con el reality, con Carolina, con el juego, no hay que justificar y uno no traiciona”, aseguro Daniela, quien agregó que no le volvería a hablar a Martha Isabel. “Tengo que aceptar que él te traiciona una vez, te va a traicionar de nuevo. Ella es traidora (...) A mí sí me duele, pero lloré lo que iba a llorar allá afuera, ya no voy a llorar más. Lo que sí le pido es que no me vuelva a hablar en la vida y creo que no voy a mencionar ese nombre.”