Zulma Rey no se contuvo y se sacó espinita contra Carolina Acevedo; revivió cómo la encaró en MasterChef Celebrity

Pese a que las pruebas y retos no fueron fáciles, cada competidor sacó sus estrategias, sabores y recetas para alcanzar a convencer a los jurados y ganar un lugar en el balcón. En ocasiones se vieron momentos complicados y estresantes, llevando a más de uno a cometer errores imperdonables que los sacaron del reality.

Ante la eliminación de Zulma Rey de la competencia por un error que cometió con una salsa, la tensión se sintió en todo su esplendor en el set de grabación, pues no evitó encarar a Carolina Acevedo y expresarle lo que sentía. La artista se despidió de sus amigos y llegó donde su colega, mencionándole que “jamás la entendió” por los comportamientos que tenía hacia ella.

“ Caro, nunca te entendí, nunca te entendí. A Carolina Acevedo le caí mal, ella era la que me aislaba y me sacaba casi de los parches. Yo nunca entendí por qué ”, indicó ante las cámaras, manifestando su asombro al ver que nunca le agradó a su colega.

En aquel instante, Avecedo, que también ha tenido problemas con Martha Isabel Bolaños, proyectó un gesto de desconcierto, respondiendo que ella tampoco la había entendido . En la charla con la cámara, la actriz de Nuevo rico, nuevo pobre manifestó que no le importaba esto que le dijeron, pues no sabía de donde provenía.

Zulma Rey volvió a tirarle pullas a Carolina Acevedo

“¿Una falta o como una espinita por sacarme?”, preguntó, para después responder: “La última espinita me la saqué el día de: ‘No te entendí’. Creo que con esa me la saqué y con eso le dije: ‘No me caíste bien’”.