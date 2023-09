Hijo de Shakira no ocultó particular reacción en plenos premios MTV; captaron su inesperado gesto con una artista

Shakira transformó su realidad a principios de 2023, precisamente cuando decidió abandonar España y mudarse a Miami, Estados Unidos, donde arrancaría de cero junto a sus hijos, Milan y Sasha. La colombiana dejó atrás su pasado con Gerard Piqué, concentrándose en nuevos caminos y oportunidades personales.

La cantante colombiana Shakira, asiste al Gran Premio de F1 de España en el Circuito de Barcelona-Catalunya el 4 de junio de 2023 en Barcelona, ​​España. | Foto: Getty Images

Uno de los espacios que más la acogió fue el profesional, ya que regresó a la escena con distintas propuestas y ritmos, y conquistó al público internacional que anhelaba verla en acción. La barranquillera no dudó en unirse con otros talentos, consiguiendo resultados únicos y contagiosos, que actualmente siguen sonando en las plataformas digitales.

En su reciente show de los MTV Video Music Awards 2023, Shakira demostró el talante que tiene como artista, reduciendo en unos minutos una extensa trayectoria dentro de la música. La celebridad sorprendió con coreografías, puestas en escenas, movimientos de cadera y letras de su pasado, los cuales la acompañaron en cada etapa que iba atravesando.

Shakira performs onstage during the 2023 MTV Video Music Awards at Prudential Center on September 12, 2023 in Newark, New Jersey. (Photo by Mike Coppola/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

En la velada de premiación se le escuchó interpretando temas como Loba, Te felicito, BZRP Music Session #53, TQG, Ojos así, Te aviso, te anuncio, Whenever Wherever y Hips don’t lie, los cuales fueron adornados con una serie de detalles únicos y característicos de su carrera. La cantante fue contundente con su recopilación, llevando hasta a Taylor Swift a quedar sin palabras.

La reacción del hijo mayor de Shakira al ver a Nicki Minaj

Sin embargo, luego de que la estrella musical recibió sus premios y fue aplaudida por miles de personas, las miradas de los curiosos se situaron en varios momentos graciosos e inesperados que vivió con sus pequeños niños. La colombiana fue captada junto a los menores, disfrutando de los shows y de las pasarelas de algunas celebridades, las cuales brillaron con sus voces y trabajos artísticos.

No obstante, en un corto clip que se difundió en redes sociales, los usuarios pudieron detallar una inesperada reacción que tuvo el primogénito de Shakira y Piqué, quien quedó asombrado al ver a una de las artistas más grandes del hip-hop y el rap. El niño estaba sentado con su mamá y su hermano menor, cuando ocurrió dicho suceso.

Shakira y sus pequeños disfrutaron de los premios MTV (Photo by Mike Coppola/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

Según las imágenes que se compartieron, Milan se percató que Nicki Minaj venía por la zona en la que ellos estaban ubicados y no evitó sorprenderse. El hijo de la barranquillera abrió sus ojos y plasmó lo asombrado que se encontraba, tal vez por conocer a una de las grandes raperas de la industria mundial.

El video principalmente evidenciaba cómo Shakira y sus pequeños aplaudían la victoria de la celebridad en aquel escenario, pero las reacciones de los usuarios se centraron en el gesto del pequeño, quien fue acompañado por su hermano con cara de sorpresa.

Shakira cheering for Nicki Minaj winning at the #VMAs.pic.twitter.com/ReQYVY5Nmc — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) September 13, 2023

Muchos internautas comentaron y reaccionaron al contenido, expresando su cariño y gracia por los hijos de la cantante colombiana. Algunos tomaron estas expresiones para relatar situaciones de la vida cotidiana, mientras que otros solo vieron con humor los gestos que tuvieron de ver a la celebridad.

Reacciones al gesto del hijo de Shakira | Foto: Twitter (X) @shakirastuff_

Shakira dedicó premio a sus hijos

La cantante se robó las miradas con sus momentos claves en la ceremonia de premiación, llegando al escenario a recibir un galardón que recopiló toda su carrera desde que tenía 18 años. La barranquillera levantó este reconocimiento y manifestó lo emocionada que estaba en medio de todo lo que superó en el último año.

“Gracias, MTV, gracias por ser una parte importante de mi carrera. Yo tenía solo 18 años (cuando se presentó por primera vez en estos premios). Hoy quiero agradecer a las personas que han sido clave en mi historia visual. Amigos a quienes convertí en socios... simplemente, no podría vivir sin ellos. A mi disquera quiero agradecer por siempre apoyar mi visión y a las mujeres maravillosas que han trabajado conmigo, que no solo son brillantes, sino que me han ayudado, me han desafiado, me han hecho interpretar muchos papeles”, comentó al recibir este reconocimiento profesional.

Shakira recibió este anhelado premio en el escenario de los MTV VMAs. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV