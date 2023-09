Rosalía imita a Shakira: esta fue la millonaria ‘jugada’ de la española para lograr el mismo éxito de la colombiana

El desamor ya es cosa del pasado en la vida de la cantante española Rosalía. Atrás parece estar quedando todo el escándalo mediático que suscitaron los rumores de la supuesta infidelidad de Raw Alejandro con una modelo colombiana, que habría sido la causa de la ruptura de la pareja tras un año de relación y hasta un compromiso de matrimonio.

Ahora, la voz detrás de éxitos como Despechá, Con altura y Malamente, quiso dar un paso grande en su carrera musical, para hacerse aún más internacional, siguiendo los pasos de una colombiana: Shakira.

Shakira hizo historia en los premios MTV Video Music Awards y no dejó a nadie sentado durante su emocionante presentación en los VMAs 2023, en el Prudential Center, de New Jersey, Estados Unidos. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for MTV) | Foto: Getty Images for MTV

Por ello, este miércoles se supo que la artista urbana ya tiene nueva manager y firmó un acuerdo con una de las grandes representantes de la música latina en Estados Unidos: Jamie Levine.

Como ya habían contado varios medios en España, Rosalía había estado medio año sin manager, tras su ruptura con Rebeca León, su anterior representante. Hasta hace poco, su madre, Pilar Tobella, la había apoyado también en esta tarea.

De este modo, Rosalía pone su futuro en manos de otra de las grandes managers de la música cantada en español en Estados Unidos y refuerza su perfil en el mercado musical más importante del mundo.

Jamie Levine es, sobre todo, la exmánager de Shakira. Representó a la colombiana durante una década y en la actualidad mantiene una estrecha relación ella, pues aún trabaja como su asesora senior para proyectos en curso, según explica la revista Billboard, que ha dado en exclusiva la noticia del acuerdo.

La cantante española Rosalía sostiene el galardón que recibió por su álbum 'El mal querer'. | Foto: Tomado de Facebook @rosalia.vt

El contrato de Rosalía con esta influyente manager revela el interés de la catalana por utilizar el difícil mercado de Estados Unidos como plataforma para asentar su estrellato mundial.

Jamie Levine tiene una experiencia de más de una década en la industria musical, con sede en Nueva York desde hace 12 años. Fue representante de Shakira durante una década y, aunque ya no ostenta ese rol, continúa colaborando con la colombiana a través de su compañía.

Pilar Tobella, la madre de Rosalía, es una pieza clave en su equipo. Desde que la cantante cortó lazos con su representante anterior, Pilar ha asumido la gestión de la carrera de su hija y lidera Motomami SL, la agencia de management que constituye la principal fuente de ingresos de Rosalía. Desde los inicios de la carrera de la artista, Pilar no solo ha sido su apoyo emocional, sino también la administradora de sus millonarias campañas promocionales, contratos y finanzas.

Lo que llegó con Motomami

Rosalía comenzó en agosto de este año una etapa de descanso tras un año y medio concentrada en la gira de Motomami, el disco que ha confirmado su proyección global. La gira se convirtió en un enorme éxito con dos etapas, primero en conciertos de gran aforo, no solo en España, sino también en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y una segunda etapa en festivales de música.

Solo en el último año ha ofrecido más de 70 conciertos, entre los que se encuentran su concierto gratuito en la plaza del Zócalo de la Ciudad de México ante 160.000 personas o su doble triunfo en uno de los escenarios principales de Coachella, el evento musical más importante en Estados Unidos, con 125.000 asistentes diarios. También brilló en el festival Lollapalooza.