¿No la supera? Rauw Alejandro le habría enviado nueva indirecta a Rosalía en pleno concierto

Sin embargo, tanto Rauw como Rosalía dejaron claro que solo se trataba de chismes malintencionados y que su relación había acabado por otros motivos, aunque no se refirieron a ellos.

“Sí, hace unos meses ‘Rosi’ y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, dijo el artista en sus redes, mientras que la española agregó que:

“Ni al caso las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Sin embargo, muchos son los fanáticos que mantienen la esperanza de que la pareja regrese pronto. Para varios seguidores, aún no han podido superar lo que tuvieron y hay muestras de eso.

En las imágenes se puede ver que señala uno de los tatuajes que se hizo en honor de ella, lo que para muchos es la representación de que no la ha olvidado.

Luego de esto, sus seguidores no pararon de comentar en redes. Además, los asistentes al concierto no paraban de gritar por la emoción.

“Yo creo que ellos no están diciendo que volvieron, pero no lo queremos ver”, “Ojalá que Rosalía se apiade de él y regresen”, “Ellos tienen un amor tan bonito, no merece morir así” y “Yo sueño con que vuelvan”, fueron algunos de ellos.