Valeria Duque logró la retractación legal de Juliana García, la mujer que la acuso de estar con Rauw Alejandro

“Sí hubo una retractación, pero no me sirve porque no me parece que haya en las palabras de esta niña algo de contundencia… Ella se inventó lo que escribió y ella no lo dice así en la retractación. Ella quiere disfrazar su discurso de otra manera para no quedar tan mal, entonces a mí una retractación a medias, con las acusaciones tan graves que me hizo, no me sirve”, afirmó Valeria ante las cámaras.