Valeria Duque confesó que sí conoció a Raw Alejandro: así fue su encuentro

Valeria Duque dio detalles de su encuentro con Raw Alejandro

Valeria dejó atrás el silencio y no solo dio detalles de cómo conoció al cantante, sino que también emprendió acciones legales por todo lo que le han dicho en las redes sociales. Duque acepta haber hablado con él, pero en un concierto y durante unos pocos minutos: Yo fui una fan más que lo conoció, me lo presentaron y hablé con él cinco minutos. Luego me fui y no tuve nada más que ver con ellos”.